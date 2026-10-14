Após quatro horas de ausência, Flávio vota PEC da 6x1 à distância

Siga o A TARDE no Google

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não compareceu ao plenário do Senado Federal para a votação da PEC que prevê o fim da escala 6x1, votada pelos parlamentares na noite desta quarta-feira, 14. O candidato à Presidência participou da votação de forma remota, registrando presença apenas quatro horas após o início das discussões na Casa.

No momento da votação, o senador estava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fazendo campanha.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As discussões começaram por volta das 16h30, mas Flávio Bolsonaro só registrou presença às 20h30, segundo os registros do Senado.

Flávio Bolsonaro votou contra o próprio discurso

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro sempre se colocou como oposição ao fim da escala 6x1, que se tornou uma das bandeiras da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, o candidato à Presidência mudou seu discurso nesta semana, na reta final da campanha, e se colocou a favor da redução da jornada de trabalho.

Apesar do apoio, integrantes da campanha de Flávio já admitem discutir alterações nas regras caso ele vença a disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo informação divulgada pelo Metrópoles, a intenção é adaptar a redução da jornada às propostas econômicas de um eventual governo Flávio Bolsonaro, mesmo que o Congresso aprove o texto nos moldes atuais. Alas do PL defendem a aprovação de uma proposta que abra caminho para que os trabalhadores negociem com empregadores e recebam por hora trabalhada.