Erika Hilton comemora aprovação da PEC do fim da escala 6x1 no Senado

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A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) comemorou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. A proposta foi votada no Senado Federal na noite desta quarta-feira, 14, e agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em postagens nas redes sociais, a parlamentar comemorou a decisão do Congresso e destacou que “em 60 dias, todo trabalhador terá dois dias de descanso garantidos em nossa Constituição”.

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💫 É OFICIAL: ACABOU A ESCALA 6x1! APROVADA A NOSSA PEC EM 2º TURNO NO SENADO 💗 Em 60 dias, todo trabalhador terá dois dias de descanso garantidos em nossa Constituição. Eu, o @RickAzzevedo e o Governo @LulaOficial mudamos a Constituição pra acabar com a escala 6x1. https://t.co/nJ7lmKQMrU — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) October 15, 2026

O autor original da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que deu origem ao texto legislativo do fim da escala 6x1 é o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), que apresentou a PEC 221/2019 em 2019.

No entanto, o movimento social e a pressão popular que viralizaram e trouxeram o tema para o centro do debate nacional foram impulsionados por Rick Azevedo (ex-balconista de farmácia e então vereador do Rio de Janeiro), que lançou o abaixo-assinado e a campanha nas redes sociais.

Posteriormente, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) apresentou uma nova proposta (PEC 8/2025) em fevereiro de 2025, que foi apensada (juntada) ao projeto original de Reginaldo Lopes na Câmara dos Deputados. É esse texto que foi aprovado no Congresso e agora precisará apenas da aprovação de Lula para entrar em vigor.