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POLÍTICA

Jaques Wagner celebra aprovação do fim da escala 6x1 no Senado: “O Brasil não vai quebrar”

Senador rechaçou o discurso alarmista da oposição sobre os impactos da medida na economia

Leilane Teixeira
Por
Texto reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais e garante dois dias de repouso sem redução de salário.
Texto reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais e garante dois dias de repouso sem redução de salário. - Foto: Divulgação
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O senador Jaques Wagner (PT-BA) usou a tribuna do Senado Federal nesta quarta-feira, 14, para comemorar o empenho da Casa em dar fim à escala de trabalho 6x1, com a aprovação da PEC 221/2019 por 75 votos a favor e apenas um contrário em ambos os turnos.

O texto reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais e garante dois dias de repouso sem redução de salário. Aplaudido pelos colegas, Wagner classificou o momento como um "passo histórico" para os trabalhadores brasileiros.

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“O Brasil vai melhorar, gerando mais emprego, mais produtividade e, portanto, mais riqueza. O nosso milagre é crescer e fazer justiça social, e é isso que o presidente Lula vem fazendo”, disse Wagner. O senador reforçou que o modelo 5x2 não pode ser tratado como uma surpresa, tendo em vista que já é uma realidade em vários setores produtivos no Brasil e em diferentes países ao redor do mundo.

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Discurso contra oposição

O discurso contrário e alarmista da oposição sobre o impacto da medida na economia, segundo ele, é algo que segue o padrão repetido pelos “representantes dos privilegiados” desde a escravidão e a Era Vargas. “Quem trabalha em banco trabalha assim, quem trabalha em escritório de advocacia é assim, no mundo inteiro é assim. O Brasil não vai quebrar”, rechaçou Wagner.

Na tribuna, o senador lembrou que a última conquista do trabalhador tão relevante quanto a redução da jornada de trabalho foi o aumento real do salário mínimo, de iniciativa do presidente Lula. “É bom que os aposentados do Brasil saibam que ganham R$ 2 mil a mais por ano do que ganhariam se não tivesse sido retomada a valorização do salário mínimo. Porque Bolsonaro cancelou o aumento real do salário mínimo”, concluiu, criticando a forma de governar do ex-presidente.

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escala 6x1 JAQUES WAGNER Política Senado

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