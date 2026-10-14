POLÍTICA
Deputados baianos comemoram aprovação do fim da escala 6x1 no Senado
Proposta agora segue para a sanção do presidente Lula
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Parlamentares baianos reagiram à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 no Senado Federal, nesta quarta-feira, 14. O texto agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve a redução da jornada de trabalho como uma das bases de sua campanha.
Confira o posicionamento de parlamentares baianos
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