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POLÍTICA

Deputados baianos comemoram aprovação do fim da escala 6x1 no Senado

Proposta agora segue para a sanção do presidente Lula

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Fim da escala 6x1
Fim da escala 6x1 - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil
Eleições 2026

Parlamentares baianos reagiram à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 no Senado Federal, nesta quarta-feira, 14. O texto agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve a redução da jornada de trabalho como uma das bases de sua campanha.

Confira o posicionamento de parlamentares baianos

Jorge Solla

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