Rui Costa celebra fim da escala 6x1 e exalta redução da jornada de trabalho

O senador eleito pela Bahia Rui Costa (PT), ex-governador do estado e ex-ministro da Casa Civil, comemorou a aprovação da proposta que prevê o fim da escala 6x1. Após a votação no Senado Federal, nesta quarta-feira, 14, o petista destacou a defesa da medida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a redução da jornada semanal sem corte salarial.

"FIM DA ESCALA 6x1 APROVADO! VITÓRIA DO POVO BRASILEIRO! Medida defendida bravamente pelo presidente @LulaOficial, o fim da escala 6x1 foi aprovado essa noite no Senado. A PEC reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário."

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Em outra manifestação, Rui falou sobre o impacto da mudança no cotidiano dos trabalhadores, destacando a possibilidade de dedicar mais tempo à família, ao lazer e a atividades pessoais. Ele também mencionou a previsão de promulgação da proposta, com a participação de Lula e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

“Agora você vai ter dois dias por semana para folgar, ficar com seus filhos, para curtir, para ir para a igreja, fazer o que você quiser, dois dias por semana. E sexta-feira, o presidente promulga junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É só alegria.”