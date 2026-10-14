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POLÍTICA

Rui Costa celebra fim da escala 6x1 e exalta redução da jornada de trabalho

Petista atribuiu a aprovação da proposta à defesa do presidente Lula e celebrou a redução da jornada

Luan Julião
Por
3. PEC aprovada em dois turnos no Senado prevê dois dias de descanso por semana, sem redução salarial
3. PEC aprovada em dois turnos no Senado prevê dois dias de descanso por semana, sem redução salarial - Foto: Adriel Francisco
Eleições 2026

O senador eleito pela Bahia Rui Costa (PT), ex-governador do estado e ex-ministro da Casa Civil, comemorou a aprovação da proposta que prevê o fim da escala 6x1. Após a votação no Senado Federal, nesta quarta-feira, 14, o petista destacou a defesa da medida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a redução da jornada semanal sem corte salarial.

"FIM DA ESCALA 6x1 APROVADO! VITÓRIA DO POVO BRASILEIRO! Medida defendida bravamente pelo presidente @LulaOficial, o fim da escala 6x1 foi aprovado essa noite no Senado. A PEC reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário."

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Em outra manifestação, Rui falou sobre o impacto da mudança no cotidiano dos trabalhadores, destacando a possibilidade de dedicar mais tempo à família, ao lazer e a atividades pessoais. Ele também mencionou a previsão de promulgação da proposta, com a participação de Lula e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

“Agora você vai ter dois dias por semana para folgar, ficar com seus filhos, para curtir, para ir para a igreja, fazer o que você quiser, dois dias por semana. E sexta-feira, o presidente promulga junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É só alegria.”

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fim da escala 6x1 Lula Rui Costa Senado Federal

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