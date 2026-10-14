Jerônimo Rodrigues celebra fim da escala 6x1: "Vitória histórica do povo trabalhador"

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A possibilidade de ter mais tempo longe do trabalho foi um dos pontos ressaltados pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ao celebrar a aprovação do fim da escala 6x1 no Senado. Em manifestação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 14, o petista destacou os efeitos da mudança na rotina dos trabalhadores e comemorou o avanço da proposta.

"Mais tempo para viver, descansar e estar com a família! Agora é hora de acompanhar os próximos passos dessa pauta e cobrar transparência sobre as decisões do Congresso. Vamos juntos! Para seguir avançando."

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A reação do governador veio após os senadores aprovarem, em dois turnos, a proposta que reduz de 44 para 40 horas o limite semanal de trabalho e prevê dois dias de descanso, sem diminuição salarial.

Jerônimo também associou o resultado à mobilização da população e à atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem atribuiu participação no avanço da pauta no Congresso Nacional.

"Vitória histórica do povo trabalhador! O Senado aprovou o fim da escala 6x1! A proposta prevê jornada de 40 horas semanais, dois dias de descanso por semana e sem redução salarial. Essa conquista é fruto da pressão popular e da articulação do presidente Lula, que sempre esteve ao lado de quem trabalha."