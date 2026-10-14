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VOTAÇÃO

“Finge que apoia”: Janones dispara contra Flávio Bolsonaro após aprovação do fim da escala 6x1

Janones destacou a atuação do presidente Lula na defesa da redução da jornada de trabalho

Leilane Teixeira
Por
O deputado federal André Janones (Rede-MG) celebrou a aprovação da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Senado
O deputado federal André Janones (Rede-MG) celebrou a aprovação da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Senado - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Eleições 2026

O deputado federal André Janones (Rede-MG) celebrou a aprovação da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Senado, nesta quarta-feira, 14, e aproveitou para criticar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República.

Em uma publicação nas redes sociais, Janones destacou a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na defesa da redução da jornada de trabalho e questionou o posicionamento de Flávio sobre o tema.

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Segundo o deputado, o senador teria adotado uma postura contrária à proposta antes de manifestar apoio à mudança, o que, na avaliação de Janones, estaria relacionado à disputa eleitoral.

O parlamentar também afirmou que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro poderia representar mudanças nas leis trabalhistas que beneficiariam os empregadores. A declaração, no entanto, reflete uma crítica política de Janones, e não uma medida anunciada pelo candidato.

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O que muda com o fim da escala 6x1?

A PEC 221/2019 recebeu 75 votos favoráveis e um contrário nos dois turnos de votação no Senado. A proposta estabelece uma redução gradual da carga horária semanal, atualmente de 44 horas, até chegar a 40 horas, garantindo dois dias de descanso remunerado sem redução dos salários.

Apesar da aprovação, as novas regras ainda dependem da promulgação e dos prazos de implementação previstos no texto.

A votação também provocou divergências entre parlamentares sobre os possíveis efeitos da redução da jornada na economia, nos custos das empresas e nas condições de trabalho.

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André Janones escala 6x1 Flávio Bolsonaro Política

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