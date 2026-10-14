‘Vitória histórica para o trabalhador’, diz Otto Alencar após aprovação do fim da escala 6x1

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A atuação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado foi o ponto destacado por Otto Alencar (PSD) ao comemorar a aprovação da PEC 221/2019, que prevê mudanças na jornada de trabalho no Brasil. Presidente do colegiado, o senador baiano afirmou ter conduzido a votação da proposta na comissão, etapa em que foi aprovado o relatório de Omar Aziz (PSD-AM).

"Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, pautei e conduzi a votação da proposta na comissão, onde aprovamos o relatório do senador Omar Aziz, contribuindo para que essa importante mudança avançasse no Congresso Nacional."

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A manifestação ocorreu após o Senado aprovar a matéria em dois turnos, na noite desta quarta-feira, 14. O texto estabelece a redução gradual do limite semanal de trabalho de 44 para 40 horas, com dois dias de descanso remunerado e sem diminuição salarial.

Ao celebrar o resultado, Otto classificou a decisão como uma conquista para os trabalhadores e ressaltou as mudanças que a nova jornada poderá representar na rotina profissional e pessoal.

"Vitória histórica para o trabalhador! Na noite de hoje, 14, o Senado Federal aprovou, em dois turnos, a PEC 221/2019, que prevê a redução gradual da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial."

Senador associa mudança à qualidade de vida

Na avaliação expressa pelo parlamentar, a redução da jornada poderá ampliar o tempo disponível para atividades fora do trabalho, incluindo cuidados pessoais e convivência com familiares.

"Estamos falando de mais tempo para os trabalhadores brasileiros cuidarem da saúde, conviverem com suas famílias, descansarem e terem mais qualidade de vida."

Otto também mencionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao defender a continuidade de iniciativas voltadas à ampliação dos direitos dos trabalhadores.

"Seguimos, junto com o presidente Lula, trabalhando por um Brasil que valorize quem trabalha e garanta mais dignidade e direitos ao nosso povo."