Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

‘Vitória histórica para o trabalhador’, diz Otto Alencar após aprovação do fim da escala 6x1

PEC 221/2019 foi aprovada em dois turnos no Senado e prevê dois dias de descanso remunerado

Luan Julião
Por
Presidente da CCJ, senador Otto Alencar
Presidente da CCJ, senador Otto Alencar - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Eleições 2026

A atuação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado foi o ponto destacado por Otto Alencar (PSD) ao comemorar a aprovação da PEC 221/2019, que prevê mudanças na jornada de trabalho no Brasil. Presidente do colegiado, o senador baiano afirmou ter conduzido a votação da proposta na comissão, etapa em que foi aprovado o relatório de Omar Aziz (PSD-AM).

"Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, pautei e conduzi a votação da proposta na comissão, onde aprovamos o relatório do senador Omar Aziz, contribuindo para que essa importante mudança avançasse no Congresso Nacional."

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A manifestação ocorreu após o Senado aprovar a matéria em dois turnos, na noite desta quarta-feira, 14. O texto estabelece a redução gradual do limite semanal de trabalho de 44 para 40 horas, com dois dias de descanso remunerado e sem diminuição salarial.

Ao celebrar o resultado, Otto classificou a decisão como uma conquista para os trabalhadores e ressaltou as mudanças que a nova jornada poderá representar na rotina profissional e pessoal.

"Vitória histórica para o trabalhador! Na noite de hoje, 14, o Senado Federal aprovou, em dois turnos, a PEC 221/2019, que prevê a redução gradual da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial."

Leia Também:

POLÍTICA

Erika Hilton comemora aprovação da PEC do fim da escala 6x1 no Senado
Erika Hilton comemora aprovação da PEC do fim da escala 6x1 no Senado imagem

POLÍTICA

Jaques Wagner celebra aprovação do fim da escala 6x1 no Senado: “O Brasil não vai quebrar”
Jaques Wagner celebra aprovação do fim da escala 6x1 no Senado: “O Brasil não vai quebrar” imagem

POLÍTICA

Lula comemora aprovação do fim da escala 6x1: "É o Brasil pronto para mais!"
Lula comemora aprovação do fim da escala 6x1: "É o Brasil pronto para mais!" imagem

Senador associa mudança à qualidade de vida

Na avaliação expressa pelo parlamentar, a redução da jornada poderá ampliar o tempo disponível para atividades fora do trabalho, incluindo cuidados pessoais e convivência com familiares.

"Estamos falando de mais tempo para os trabalhadores brasileiros cuidarem da saúde, conviverem com suas famílias, descansarem e terem mais qualidade de vida."

Otto também mencionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao defender a continuidade de iniciativas voltadas à ampliação dos direitos dos trabalhadores.

"Seguimos, junto com o presidente Lula, trabalhando por um Brasil que valorize quem trabalha e garanta mais dignidade e direitos ao nosso povo."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

comissão de constituição e justiça direitos dos trabalhadores jornada de trabalho PEC 221/2019 qualidade de vida Senado Federal

Relacionadas

Mais lidas