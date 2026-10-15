Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DEFESA

Alckmin rebate tesouraço de Flávio Bolsonaro e ataca supersalários

Vice-presidente afirmou que governo Lula sempre defendeu flexibilização da jornada de trabalho

Ane Catarine e Rodrigo Tardio
Por Ane Catarine e Rodrigo Tardio
Alckmin afirma que mudança no regime de trabalho busca garantir dignidade e equilíbrio de vida à classe trabalhadora
Alckmin afirma que mudança no regime de trabalho busca garantir dignidade e equilíbrio de vida à classe trabalhadora - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

Em declarações recentes, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, saiu em defesa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da flexibilização e redução da jornada de trabalho.

Alckmin assegurou que a pauta sempre esteve no centro do projeto do governo Lula e fez duras críticas ao posicionamento da oposição, alertando a população sobre possíveis articulações para alterar o texto no futuro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Comportamento da oposição

De acordo com o vice-presidente, a mudança no regime de trabalho busca garantir dignidade e equilíbrio de vida à classe trabalhadora. A intenção do governo é assegurar que trabalhadores e trabalhadoras tenham ao menos dois dias semanais para se dedicarem à família, aos estudos, à saúde, aos cuidados da casa e a atividades sociais e culturais.

Ao comentar o posicionamento de parlamentares adversários na votação da matéria, Alckmin apontou um recuo estratégico motivado pelo cenário político-eleitoral.

"Pedimos atenção em relação ao comportamento da oposição. Eles votaram por medo eleitoral e têm a ideia de mudar em seguida. O governo quer fazer justiça e permitir ao trabalhador e à trabalhadora que possam ter dois dias para cuidar da saúde, da família, da casa, estudar e ter outras atividades.

Leia Também:

DIVERGÊNCIA

Hamilton Mourão alerta para demissões após votar contra fim da escala 6x1
Hamilton Mourão alerta para demissões após votar contra fim da escala 6x1 imagem

MOBILIZAÇÃO

PEC da Segurança Pública: Lula tem dia decisivo nesta quinta-feira
PEC da Segurança Pública: Lula tem dia decisivo nesta quinta-feira imagem

CONQUISTAS

Fim da escala 6x1 e teto de R$ 140 mil do MEI: o legado do governo Lula 3
Fim da escala 6x1 e teto de R$ 140 mil do MEI: o legado do governo Lula 3 imagem

Defesa aos aposentados

Ao tratar do debate sobre o equilíbrio das contas públicas, o vice-presidente abordou diretamente as propostas de corte de gastos defendidas pelo senador Flávio Bolsonaro — batizadas de "tesouraço".

Alckmin frisou que apoia o ajuste fiscal, mas ponderou que a austeridade não pode ser construída às custas da população mais vulnerável.

O ministro lembrou que cerca de 70% dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem exatamente um salário mínimo. Retirar recursos dessa parcela da população, segundo ele, é uma medida socialmente desumana.

Alckmin ressaltou a vulnerabilidade do público idoso diante dos custos de vida.

"Às vezes não tem casa própria, tem problema de doença, pessoa idosa e você quer tirar dele R$ 40? Nós vamos fazer ajuste fiscal em cima dos supersalários, dos privilégios de R$ 300 mil, de R$ 400 mil e de desperdício.

Experiência administrativa

Ao defender a condução econômica da atual gestão, o vice-presidente destacou a experiência política e administrativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin criticou a nomeação de quadros inexperientes para cargos estratégicos da administração pública, classificando a prática como um erro de alto custo para a nação.

"O resultado é desastroso. O Brasil paga a bolsa de estudos mais cara do mundo porque coloca em posições de alta relevância, de grande responsabilidade, pessoas sem experiência."

Para o vice-presidente, o caminho correto da política econômica passa pelo estímulo à produção e pela responsabilidade na gestão do orçamento:

  • Crescimento do PIB e da renda: acelerar a atividade econômica para gerar empregos e aumentar a arrecadação de forma orgânica.
  • Controle seletivo de despesas: cortar privilégios e ineficiências operacionais, mantendo os investimentos sociais e os direitos previdenciários.
  • Sustentabilidade fiscal: equilibrar a relação dívida/PIB pelo crescimento do país, afastando o risco de recessão e impedindo que a classe média e os mais pobres paguem a conta da crise.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

austeridade Geraldo Alckmin jornada de trabalho justiça social pec sustentabilidade fiscal

Relacionadas

Mais lidas