Em Salvador, Alckmin celebra fim da escala 6x1: "Respeito"

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) celebrou a vitória do governo Lula (PT) após o Senado aprovar, na quarta-feira, 14, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1.

Para o braço-direito do petista, que esteve em Salvador nesta quinta, 15, cumprindo agenda ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), a medida representa "respeito ao trabalhador".

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Ainda conforme o socialista, é preciso entender as mudanças da sociedade moderna. "Essa é uma tendência mundial. O que você vai fazer? Em 60 dias, reduz de 44 para 42 horas e, depois de mais 12 meses, reduz para 40. Então, isso significa respeito ao trabalhador", afirmou o vice-presidente.

"Hoje, as mulheres trabalham e, às vezes, têm dupla jornada. Então, é preciso entender as mudanças da sociedade moderna. Com a agricultura mecanizada, você precisa de menos gente. A indústria robotiza, automatiza", completou Geraldo Alckmin.

Alckmin: indústria brasileira e reforma tributária

Na oportunidade, em declaração à imprensa, o vice-presidente comemorou também a recuperação da indústria brasileira. Como exemplo, citou a chegada da BYD à Bahia no lugar da Ford, beneficiando toda uma cadeia produtiva. Aliado a isso, mencionou os benefícios que trará a reforma tributária no bolso do brasileiro.

"A nova indústria do Brasil é uma indústria inovadora, sustentável, verde e competitiva", iniciou Geraldo Alckmin.

"A reforma tributária vai fazer diferença. A partir do primeiro de janeiro, cesta básica zerada. Alimento vai cair o valor, porque, a partir do primeiro de janeiro, não tem imposto sobre cesta básica. A reforma tributária vai aumentar exportação, porque você desonera exportação. E vai crescer investimento, porque você desonera investimento. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica", finalizou o vice-presidente.

Jerônimo Rodrigues celebra fim da escala 6x1: "Vitória histórica do povo trabalhador"

A possibilidade de ter mais tempo longe do trabalho foi um dos pontos ressaltados pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ao celebrar a aprovação do fim da escala 6x1 no Senado.

Em manifestação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 14, o petista destacou os efeitos da mudança na rotina dos trabalhadores e comemorou o avanço da proposta.

"Mais tempo para viver, descansar e estar com a família! Agora é hora de acompanhar os próximos passos dessa pauta e cobrar transparência sobre as decisões do Congresso. Vamos juntos! Para seguir avançando."

A reação do governador veio após os senadores aprovarem, em dois turnos, a proposta que reduz de 44 para 40 horas o limite semanal de trabalho e prevê dois dias de descanso, sem diminuição salarial.

