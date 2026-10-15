Fim da escala 6x1: saiba como votaram os senadores da Bahia

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A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas por semana foi aprovada pelo Senado na quarta-feira, 14.

A PEC acaba com a escala 6x1 e garante dois dias de folga por semana para o trabalhador sem redução do salário.

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Como votaram os senadores baianos

A votação aconteceu em dois turnos e, em ambos, todos os três senadores da Bahia, Jaques Wagner (PT), Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (Republicanos) se apresentaram e votaram a favor da redução da carga horária dos trabalhadores.

A proposta foi aprovada por 75 votos a 1 contra nos dois turnos.

Qual o próximo passo?

O próximo passo após a aprovação é promulgação, sem necessidade de nova análise dos deputados.

A expectativa de parlamentares favoráveis à medida é que a emenda constitucional seja promulgada até o dia 22 de outubro.