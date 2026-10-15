ELEIÇÕES
Jerônimo Rodrigues defende mudanças em regras eleitorais: "Desgaste"
Governador reeleito da Bahia, em entrevista, comentou possíveis mudanças em secretariado
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu nesta quinta-feira, 15, que as eleições sejam unificadas e os mandatos dos seus ocupantes estendidos de quatro para cinco anos. Segundo o petista, o atual formato com pleitos a cada dois anos é muito desgastante, não apenas para quem faz política, mas também para os eleitores.
"Só ficar de dois em dois anos tendo eleições é muito desgastante para quem faz a política e para os eleitores também. Eu defendo que a gente possa ter a unificação das eleições municipais, eleições estaduais e federais, garantindo um pleito de cinco em cinco anos", disse ele em entrevista à TV Bahia.
Jerônimo dará "oxigenação" no secretariado
Na ocasião, o governador ainda falou sobre as mudanças previstas no secretariado a partir de 2027. Apesar de estar focado, neste momento, na reeleição de Lula (PT) à Presidência da República, ele afirmou que haverá modificações no primeiro escalão do Palácio de Ondina.
"Não dá pra gente não oxigenar. E queremos oxigenar, combinando com profissionais adequados para cada área. Combinado com os partidos políticos, pois quem me colocou nesse local foi essa força dos oito partidos políticos", disse.
Leia Também:
"Então, vamos dialogar com os partidos políticos, mas priorizando [...] quem indica o secretário não é o partido. O secretário tem recomendação, mas a escolha é minha e eu farei isso com muito cuidado. Eu vou aguardar o segundo turno da eleição, no dia 25, e, na sequência, eu iniciarei o processo de transição", garantiu o governador reeleito.
Desafios da nova gestão
Além disso, Jerônimo pontuou os principais desafios da sua gestão a partir de 2027. Segundo ele, o principal desafio é fechar o ciclo até 2030 com a educação integral universalizada na rede estadual. O petista pontuou os compromissos ainda na educação e na saúde.
"Vou trabalhar para isso, para que todas as escolas da rede estadual tenham o funcionamento da educação profissional dos projetos culturais, mas tendo educação em tempo integral. Queremos ainda garantir ao máximo a universalização da oferta da saúde em cada canto da Bahia, não em Salvador, mas no oeste, no extremo-sul, no norte [...] que a gente garanta esses hospitais funcionando, atendendo as pessoas", finalizou.