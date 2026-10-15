Jerônimo Rodrigues defende mudanças em regras eleitorais: "Desgaste"

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu nesta quinta-feira, 15, que as eleições sejam unificadas e os mandatos dos seus ocupantes estendidos de quatro para cinco anos. Segundo o petista, o atual formato com pleitos a cada dois anos é muito desgastante, não apenas para quem faz política, mas também para os eleitores.

"Só ficar de dois em dois anos tendo eleições é muito desgastante para quem faz a política e para os eleitores também. Eu defendo que a gente possa ter a unificação das eleições municipais, eleições estaduais e federais, garantindo um pleito de cinco em cinco anos", disse ele em entrevista à TV Bahia.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jerônimo dará "oxigenação" no secretariado

Na ocasião, o governador ainda falou sobre as mudanças previstas no secretariado a partir de 2027. Apesar de estar focado, neste momento, na reeleição de Lula (PT) à Presidência da República, ele afirmou que haverá modificações no primeiro escalão do Palácio de Ondina.

"Não dá pra gente não oxigenar. E queremos oxigenar, combinando com profissionais adequados para cada área. Combinado com os partidos políticos, pois quem me colocou nesse local foi essa força dos oito partidos políticos", disse.

"Então, vamos dialogar com os partidos políticos, mas priorizando [...] quem indica o secretário não é o partido. O secretário tem recomendação, mas a escolha é minha e eu farei isso com muito cuidado. Eu vou aguardar o segundo turno da eleição, no dia 25, e, na sequência, eu iniciarei o processo de transição", garantiu o governador reeleito.

Desafios da nova gestão

Além disso, Jerônimo pontuou os principais desafios da sua gestão a partir de 2027. Segundo ele, o principal desafio é fechar o ciclo até 2030 com a educação integral universalizada na rede estadual. O petista pontuou os compromissos ainda na educação e na saúde.

"Vou trabalhar para isso, para que todas as escolas da rede estadual tenham o funcionamento da educação profissional dos projetos culturais, mas tendo educação em tempo integral. Queremos ainda garantir ao máximo a universalização da oferta da saúde em cada canto da Bahia, não em Salvador, mas no oeste, no extremo-sul, no norte [...] que a gente garanta esses hospitais funcionando, atendendo as pessoas", finalizou.