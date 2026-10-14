Jerônimo mobiliza 37 prefeitos de 6 territórios para alavancar votação de Lula na Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues reuniu nesta quarta-feira, 14, em Bom Jesus da Lapa, prefeitos e lideranças políticas dos territórios do Velho Chico, Oeste, Sudoeste, Sertão Produtivo, Bacia do Paramirim e Chapada Diamantina para intensificar a mobilização pela reeleição do presidente Lula no segundo turno. O encontro contou com 37 prefeitos.

Além deles, participaram vice-prefeitos, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, vereadores, presidentes de consórcios, de diretórios municipais do PT e representantes de universidades.

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A reunião teve como pauta central o combate à abstenção e a defesa da parceria entre a Bahia e o governo federal.

"Quem fica em casa no dia 25 não está escolhendo ficar neutro. Está abrindo mão de estrada, de água, de escola em tempo integral, de Minha Casa Minha Vida, de tudo o que chegou a esta região nos últimos anos pela mão de Lula. Cada prefeito aqui sabe o que o governo federal significa para a sua cidade, e cada um vai voltar hoje com uma missão: não deixar nenhum eleitor sem saber o tamanho do risco. A Bahia não vai entregar o Brasil ao retrocesso", afirmou o governador.

Jerônimo reforçou que a mobilização precisa chegar à zona rural, aos assentamentos e às comunidades ribeirinhas, onde a distância das seções eleitorais costuma elevar a abstenção.

"A gente não vai ganhar essa eleição só no palanque. Vai ganhar na porta de casa, na feira, na beira do rio, conversando com quem ainda não entendeu que o voto dele decide se o Brasil continua do lado do povo ou volta a ser governado contra o Nordeste. É isso que eu estou pedindo a cada liderança desta região", concluiu.