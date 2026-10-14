Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições analisa estratégias de Lula e Flávio e votação do fim da escala 6x1

Edição de hoje passa a limpo a disputa pelas narrativas na internet dos candidatos

Redação
Por Redação
presidente Lula (PT), candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disputa presidência da República
presidente Lula (PT), candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disputa presidência da República - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Charles Vieira | Campanha de Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

Os preparativos para o primeiro grande embate do segundo turno presidencial e as estratégias digitais são os temas em destaque no programa A TARDE Eleições desta quarta-feira, 14. Apresentado por Eduardo Dias, com comentários de Léo Almeida e Cássio Moreira, a atração vai ao ar às 15h no A TARDE Play no YouTube.

O programa analisa a concorrência entre os canais oficiais de transmissão do WhatsApp das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), ressaltando como a troca rápida de conteúdos e checagens virou ferramenta central na busca por eleitores indecisos.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições analisa o revés de políticos que ficaram sem vaga na Câmara e na ALBA
A TARDE Eleições analisa o revés de políticos que ficaram sem vaga na Câmara e na ALBA imagem

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições analisa reeleição de Jerônimo e o cenário para o 2º turno presidencial
A TARDE Eleições analisa reeleição de Jerônimo e o cenário para o 2º turno presidencial imagem

A TARDE ELEIÇÕES

Acompanha a apuração dos votos em tempo real em A TARDE Eleições
Acompanha a apuração dos votos em tempo real em A TARDE Eleições imagem

A bancada aborda também o ambiente político no Congresso Nacional com as articulações para a votação da PEC da Escala 6x1, pauta de alto apelo social no centro do debate eleitoral. Por fim, a edição detalha as mudanças no tom da comunicação da campanha de Lula e as estratégias traçadas para o debate promovido pelo Grupo Bandeirantes.

Assista a transmissão:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

a tarde eleições Fim da escala 6×1 Flávio Bolsonaro Lula

Relacionadas

Mais lidas