A TARDE Eleições analisa estratégias de Lula e Flávio e votação do fim da escala 6x1

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Os preparativos para o primeiro grande embate do segundo turno presidencial e as estratégias digitais são os temas em destaque no programa A TARDE Eleições desta quarta-feira, 14. Apresentado por Eduardo Dias, com comentários de Léo Almeida e Cássio Moreira, a atração vai ao ar às 15h no A TARDE Play no YouTube.

O programa analisa a concorrência entre os canais oficiais de transmissão do WhatsApp das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), ressaltando como a troca rápida de conteúdos e checagens virou ferramenta central na busca por eleitores indecisos.

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A bancada aborda também o ambiente político no Congresso Nacional com as articulações para a votação da PEC da Escala 6x1, pauta de alto apelo social no centro do debate eleitoral. Por fim, a edição detalha as mudanças no tom da comunicação da campanha de Lula e as estratégias traçadas para o debate promovido pelo Grupo Bandeirantes.

Assista a transmissão: