Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições analisa o revés de políticos que ficaram sem vaga na Câmara e na ALBA

Edição desta quinta-feira passa a limpo as surpresas das urnas para o Legislativo na Bahia

Redação
Por Redação
Plenário da Alba
Plenário da Alba - Foto: Vaner Casaes | Alba
Eleições 2026

O rearranjo de forças no Poder Legislativo e a derrota de lideranças tradicionais da política baiana são os temas centrais do programa A TARDE Eleições desta quinta-feira, 8. Apresentado por Eduardo Dias, com análises de Yuri Abreu e Rodrigo Tardio, a atração vai ao ar às 15h.

O programa analisa os fatores que deixaram nomes de peso da bancada federal fora da Câmara dos Deputados, como a ex-prefeita e deputada federal, Lídice da Mata (PSB), o deputado Arthur Maia (União Brasil) e o ex-deputado Cacá Leão (PP).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A bancada explica como as regras do quociente eleitoral e a nova divisão de sobras partidárias influenciaram o resultado das urnas.

Leia Também:

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições analisa reeleição de Jerônimo e o cenário para o 2º turno presidencial
A TARDE Eleições analisa reeleição de Jerônimo e o cenário para o 2º turno presidencial imagem

A TARDE ELEIÇÕES

Acompanha a apuração dos votos em tempo real em A TARDE Eleições
Acompanha a apuração dos votos em tempo real em A TARDE Eleições imagem

ELEIÇÕES

A TARDE Eleições discute virada de Jerônimo impulsionando o PT no Nordeste
A TARDE Eleições discute virada de Jerônimo impulsionando o PT no Nordeste imagem

Na esfera estadual, a edição mapeia as perdas de cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), com o fim do mandato do deputado Hilton Coelho (PSOL) e as derrotas de Fabíola Mansur (PSB), Jusmari Oliveira (PSD) e da ex-prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (MDB).

O programa aborda ainda o desempenho de Binho Galinha, que concorreu sub judice e não obteve votos suficientes para renovar seu mandato na ALBA.

Assista a transmissão

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

a tarde eleições eleições 2026 Poder Legislativo

Relacionadas

Mais lidas