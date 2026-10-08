A TARDE Eleições analisa o revés de políticos que ficaram sem vaga na Câmara e na ALBA

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O rearranjo de forças no Poder Legislativo e a derrota de lideranças tradicionais da política baiana são os temas centrais do programa A TARDE Eleições desta quinta-feira, 8. Apresentado por Eduardo Dias, com análises de Yuri Abreu e Rodrigo Tardio, a atração vai ao ar às 15h.

O programa analisa os fatores que deixaram nomes de peso da bancada federal fora da Câmara dos Deputados, como a ex-prefeita e deputada federal, Lídice da Mata (PSB), o deputado Arthur Maia (União Brasil) e o ex-deputado Cacá Leão (PP).

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A bancada explica como as regras do quociente eleitoral e a nova divisão de sobras partidárias influenciaram o resultado das urnas.

Na esfera estadual, a edição mapeia as perdas de cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), com o fim do mandato do deputado Hilton Coelho (PSOL) e as derrotas de Fabíola Mansur (PSB), Jusmari Oliveira (PSD) e da ex-prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (MDB).

O programa aborda ainda o desempenho de Binho Galinha, que concorreu sub judice e não obteve votos suficientes para renovar seu mandato na ALBA.

Assista a transmissão