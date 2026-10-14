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ELEIÇÕES 2026

"Tropa do Flávio": canal no WhatsApp pode ser suspenso pelo TSE

Deputada federal reeleita, Érika Hilton (PSOL-SP), acionou Corte contra rede de transmissão

Yuri Abreu
Por
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação | Campanha de Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a suspensão do canal “Tropa do Flávio”, no WhatsApp, por falta de registro na Justiça Eleitoral.

O pedido utiliza o mesmo argumento que levou à suspensão inicial do canal “Exército do Lula”, voltado ao apoio à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Em publicação nas redes sociais na terça-feira, 13, Erika afirmou que o canal ligado à oposição é administrado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e utilizado para apoiar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

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Deputada questiona tratamento dado aos canais

O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, havia determinado a suspensão do canal “Exército do Lula”. A medida foi revista após a campanha de Lula registrar o canal na Justiça Eleitoral.

Para Erika Hilton, o mesmo entendimento deve ser aplicado à “Tropa do Flávio”, uma vez que os dois grupos são apresentados como canais de apoiadores, e não como canais oficiais das campanhas.

“Mas somente o canal de apoio a Lula e seus 4 milhões de membros estão sendo censurados pelas decisões do presidente do TSE”, afirmou a deputada.

Erika acusa canal de divulgar desinformação

A parlamentar também acusou o canal de apoio a Flávio Bolsonaro de compartilhar conteúdos falsos com finalidade eleitoral. Segundo ela, o grupo publicou imagens falsas de uma jovem durante um ato realizado no último domingo, 11, além de uma imagem gerada por inteligência artificial com conteúdo racista.

A imagem mencionada por Erika representaria uma mulher negra limpando o vidro de uma estação de metrô na avenida Paulista, em São Paulo.

As acusações foram apresentadas pela deputada ao questionar a permanência do canal no WhatsApp. O pedido de suspensão deverá ser analisado pela Justiça Eleitoral.

Canais foram criados em outubro

O canal “Tropa do Flávio” foi criado em 6 de outubro, um dia depois do lançamento do “Exército do Lula”. Segundo os números divulgados na terça-feira, 13, o grupo de apoio a Flávio Bolsonaro reunia cerca de 1,5 milhão de seguidores, enquanto o canal ligado a Lula havia alcançado 4,3 milhões.

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Tags

Erika Hilton Flávio Bolsonaro Lula Nunes Marques TSE

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