"Tropa do Flávio": canal no WhatsApp pode ser suspenso pelo TSE

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a suspensão do canal “Tropa do Flávio”, no WhatsApp, por falta de registro na Justiça Eleitoral.

O pedido utiliza o mesmo argumento que levou à suspensão inicial do canal “Exército do Lula”, voltado ao apoio à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Em publicação nas redes sociais na terça-feira, 13, Erika afirmou que o canal ligado à oposição é administrado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e utilizado para apoiar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

Deputada questiona tratamento dado aos canais

O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, havia determinado a suspensão do canal “Exército do Lula”. A medida foi revista após a campanha de Lula registrar o canal na Justiça Eleitoral.

Para Erika Hilton, o mesmo entendimento deve ser aplicado à “Tropa do Flávio”, uma vez que os dois grupos são apresentados como canais de apoiadores, e não como canais oficiais das campanhas.

“Mas somente o canal de apoio a Lula e seus 4 milhões de membros estão sendo censurados pelas decisões do presidente do TSE”, afirmou a deputada.

🚨 Estou acionando o TSE e pedindo a derrubada do canal "Tropa do Flávio" no WhatsApp pelo mesmo motivo que Kássio Nunes Marques mandou bloquear o canal Exército do Lula: falta de registro no TSE. Assim como o canal "Tropa do Flávio", o "Exército do Lula" é um canal de APOIADORES, não um canal oficial. O canal de apoio ao Flávio é gerido por Nikolas Ferreira e o de Lula por André Janones. Mas somente o canal de apoio a Lula e seus 4 milhões de membros estão sendo censurados pelas decisões do presidente do TSE. Curiosamente, na véspera da votação da minha PEC pelo FIM da escala 6x1. E um adendo: ao contrário do canal Exército do Lula, o canal de Flávio Bolsonaro está compartilhando, abertamente, desinformação com fins eleitorais. O canal de Flávio Bolsonaro chegou a publicar imagens falsas de uma jovem usando drogas na manifestação de domingo e uma imagem completamente racista, gerada por inteligência artificial, de uma mulher negra limpando as paredes na Avenida Paulista. As regras têm que valer para todos. E precisa ficar claro: quem está desrespeitando-as é o canal de Flávio Bolsonaro, e ele precisa pagar por isso. E é obrigação do TSE cobrar. — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) October 13, 2026

Erika acusa canal de divulgar desinformação

A parlamentar também acusou o canal de apoio a Flávio Bolsonaro de compartilhar conteúdos falsos com finalidade eleitoral. Segundo ela, o grupo publicou imagens falsas de uma jovem durante um ato realizado no último domingo, 11, além de uma imagem gerada por inteligência artificial com conteúdo racista.

A imagem mencionada por Erika representaria uma mulher negra limpando o vidro de uma estação de metrô na avenida Paulista, em São Paulo.

As acusações foram apresentadas pela deputada ao questionar a permanência do canal no WhatsApp. O pedido de suspensão deverá ser analisado pela Justiça Eleitoral.

Canais foram criados em outubro

O canal “Tropa do Flávio” foi criado em 6 de outubro, um dia depois do lançamento do “Exército do Lula”. Segundo os números divulgados na terça-feira, 13, o grupo de apoio a Flávio Bolsonaro reunia cerca de 1,5 milhão de seguidores, enquanto o canal ligado a Lula havia alcançado 4,3 milhões.