Mensagens citam Nunes Marques em festa de Vorcaro com prostitutas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, teria participado de uma festa na casa do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com garotas de programa. Mensagens apreendidas no celular do ex-banqueiro pela Polícia Federal mostram que um funcionário relatando ter cedido um quarto no imóvel para um “ministro com cinco meninas”.

As mensagens são datadas em 28 de fevereiro de 2025, quando ocorreu uma festa no triplex de Daniel Vorcaro em São Paulo. Dias depois, uma mulher responsável por levar convidadas ao evento cobrou R$ 10 mil e afirmou que uma delas havia ficado com "Kassio".

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Em nota, o ministro afirmou que nunca votou a favor de Daniel Vorcaro e que deu voto pela manutenção da prisão, nem trocou mensagens ou pediu algo ao banqueiro. "O ministro também nunca autorizou ninguém a falar em nome dele e não pode se responsabilizar por conversas ou ações de terceiros", afirma comunicado.

Os diálogos

De acordo com a coluna da jornalista Daniela Lima, do Uol, as conversas detalham a organização do evento, que incluiu a contratação de um chef de cozinha, a convocação de mulheres e instruções para recolher os celulares das convidadas. Um relatório de despesas registra gastos de R$ 62,3 mil.

Às 14h25, Vorcaro determinou a um funcionário identificado como Michael que recolhesse os aparelhos. "Claro", respondeu, ao ser perguntado se deveria pegar os celulares das mulheres que chegavam.

O ex-banqueiro acompanhou a festa à distância, recebendo atualizações do funcionário ao longo da noite. Em conversa com um contato identificado como Luiz Rennó, afirmou: "Eu fazendo graça pra ministro em SP".

Às 20h56, Michael enviou uma mensagem a Vorcaro: "Emprestei quarto do lado para ministro com 5 menina. Liguei para pedi autorização mais senhor não viu [sic]". Mais tarde, às 22h58, o funcionário voltou a mencionar o convidado: "Ministro tá sem pressa nenhuma de ir embora acabou de fala que está renovando para começa tudo novamente [sic]".

Cerca de 20 minutos depois, às 23h17, Michael informou: "Indo embora ele".

As mensagens mostram ainda que Vorcaro havia contratado um chef para servir um churrasco a um grupo inicialmente estimado em 15 pessoas. O relatório de despesas inclui alimentos, bebidas, insumos e equipe.