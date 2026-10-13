Escala 6x1: Flávio Bolsonaro muda de ideia a poucos dias da eleição

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, declarou nesta terça-feira (13) que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

A mudança de posicionamento ocorre após o parlamentar criticar o texto em discussão no Senado e defender uma alternativa baseada na negociação entre empregadores e trabalhadores.

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A proposta, apresentada por parlamentares de esquerda, está na pauta do Senado e tem votação em primeiro turno prevista para esta quarta-feira, 14.

Flávio se manifestou após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre em regime domiciliar a pena de prisão por tentativa de golpe de Estado. O senador vinha sendo cobrado pelo presidente Lula (PT), seu adversário na disputa presidencial, a apresentar uma posição sobre o tema.

“Eu estou rodando o Brasil. A maioria dos trabalhadores quer o fim da 6x1. Vou votar a favor do fim da 6x1, mas a gente defende algo ainda melhor, sempre”, declarou Flávio em entrevista após a visita.

Senador defende liberdade para negociar jornada

Apesar de anunciar voto favorável à proposta, o candidato do PL afirmou que considera necessário ampliar a liberdade de negociação sobre os horários e a carga horária de trabalho.

Segundo Flávio, o modelo que defende permitiria que empregados e empregadores ajustassem as jornadas de acordo com as necessidades de cada profissional.

“Como que fica a pessoa que trabalha de home office? Isso não está definido na PEC. Como é que fica aquela mãe que não tem com quem deixar o seu filho, só pode trabalhar, por exemplo, quatro horas por dia, só pode trabalhar de manhã ou só pode trabalhar de tarde? Vai continuar engessada a jornada dela?”, questionou.

Na semana passada, ao comentar a proposta, Flávio havia afirmado que tinha um projeto “infinitamente melhor” do que o texto em discussão no Congresso.

“É dar liberdade ao trabalhador, que escolha a sua própria carga horária, trabalhar, por exemplo, quatro horas por dia, quatro horas de manhã ou quatro horas à tarde, ou trabalhar no final de semana. Nossa proposta é dar liberdade”, afirmou na ocasião.

Flávio Bolsonaro faz primeira visita ao pai após decisão de Moraes

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), realizou nesta terça-feira, 13, a primeira visita ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após deliberação do ministro Alexandre de Moraes.

Flávio chegou à casa do seu pai, no Jardim Botânico, em Brasília, por volta das 9h40, em um carro preto. Apesar da presença dos jornalistas no local, o congressista não desceu do veículo para falar com os profissionais.

