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SEGUNDO TURNO

Lula confirma presença em 1° debate e desafia Flávio Bolsonaro

Candidato à reeleição, presidente afirmou que adversário precisa mostrar programa ao povo

Ane Catarine
Por
Imagem ilustrativa da imagem Lula confirma presença em 1° debate e desafia Flávio Bolsonaro
Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou que participará do debate da TV Band no próximo domingo, 18, às 20h.

Em publicação nas redes sociais na terça-feira, 13, o petista ainda desafiou o adversário Flávio Bolsonaro (PL) a participar do primeiro debate eleitoral antes do segundo turno.

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“Domingo estarei no debate da Band, espero que meu adversário compareça para que a gente possa fazer com que o povo tenha conhecimento da diferença de programa, da diferença de candidatura. Eu estarei lá”, afirmou o presidente.

No primeiro turno, nenhum dos dois candidatos participou dos debates eleitorais programados.

Flávio confirma ausência no debate da Band

Durante um evento de campanha em São Paulo, também na terça-feira, 13, Flávio anunciou que não participará do debate da Band.

O candidato do PL disse, porém, que sua equipe ainda avaliará a presença no último confronto antes do segundo turno, organizado pela TV Globo e marcado para 23 de outubro.

“Não vou, não está previsto ir nesse debate domingo. Estamos analisando, quem vai dar a palavra final será minha equipe técnica, de ir ao último debate”, disse.

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Band mantém debate mesmo com ausência de Flávio

Após a confirmação da presença de Lula e a desistência de Flávio, a TV Band informou que manterá o debate presidencial no domingo.

Com a ausência do candidato do PL, o púlpito reservado a ele ficará vazio, conforme as regras previamente estabelecidas pela emissora com as campanhas dos presidenciáveis.

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