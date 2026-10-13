Flávio desiste de debate e pode se ausentar de confronto até a eleição

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que não participará do debate da TV Bandeirantes, marcado para domingo , 18, e afirmou que a equipe de campanha ainda avalia sua presença no último confronto previsto antes do segundo turno, promovido pela TV Globo em 23 de outubro.

“Não vou, não está previsto ir nesse debate domingo. Estamos analisando, quem vai dar a palavra final será minha equipe técnica, de ir no último debate”, declarou o senador.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A declaração foi dada após um evento no comitê político do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que marcou o anúncio de apoio de 17 diretórios estaduais do MDB à candidatura de Flávio.

Debate cancelado

O primeiro debate do segundo turno estava previsto para este domingo, 11, na Record. No entanto, em nota enviada à imprensa, a emissora citou "incompatibilidade" das agendas dos candidatos à Presidência e cancelou o encontro.

Lula deve participar de debates

A possível ausência de Flávio ocorre em um cenário no qual ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversários no segundo turno, ainda não se enfrentaram diretamente em debates durante a campanha presidencial de 2026.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que a campanha de Lula pretende mudar o enfoque da comunicação nesta etapa da disputa. Segundo ele, o segundo turno exige um confronto direto entre os projetos dos candidatos, diferentemente da dinâmica do primeiro turno.

“Nunca conversamos sobre isso. A questão não é mudar nomes, é mudar enfoque, forma de dialogar com o povo brasileiro. Evidente, o segundo turno é uma outra eleição. É uma eleição que pressupõe o confronto direto. Não há como, no segundo turno, fugir desse confronto. Estamos confiantes nesse embate”, afirmou Edinho em entrevista à GloboNews, no dia 5 de outubro.

O dirigente também confirmou que Lula pretende participar do maior número possível de debates nesta fase da campanha.