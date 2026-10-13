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PAUTA DO SENADO

Lula ironiza mudança no voto de Flávio sobre fim da escala 6x1

Presidente comentou decisão do senador de apoiar PEC que reduz jornada de trabalho

Leo Almeida
Por
Flávio anunciou mudança no voto na manhã desta terça, 13
Flávio anunciou mudança no voto na manhã desta terça, 13 - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ironizou a mudança de posicionamento do senador Flávio Bolsonaro (PL), também candidato à Presidência, sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A declaração do petista foi realizada nesta terça-feira, 13

“Parece que depois da pressão da sociedade, e parece que depois de todas as manifestações nas ruas deste Brasil, o partido do PL resolveu votar o fim da escala 6 por 1. Eu, de vez em quando, fico pensando: se todo mal que eu causar a esse país for fazer a direita avançar e atender aos interesses do povo brasileiro, eu vou continuar fazendo isso”, declarou Lula.

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Senadores do PL avaliam que a proposta tem apoio suficiente para ser aprovada no Senado e defendem que o partido libere a bancada na votação. A medida evitaria constrangimentos com bases eleitorais que apoiam o fim da escala de seis dias de trabalho para um de descanso.

A legenda ainda deve emitir um posicionamento sobre o tema nesta terça.

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Flávio muda voto

Mais cedo, Flávio afirmou que votará a favor da proposta, após ter criticado o texto em discussão no Senado e defendido uma alternativa baseada na negociação entre empregadores e trabalhadores.

“Eu estou rodando o Brasil. A maioria dos trabalhadores quer o fim da 6x1. Vou votar a favor do fim da 6x1, mas a gente defende algo ainda melhor, sempre”, disse o senador após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

A PEC está na pauta do Senado, com votação em primeiro turno prevista para quarta-feira, 14. A proposta busca alterar as regras da jornada de trabalho no país e tem sido alvo de debate entre parlamentares e representantes de diferentes setores.

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eleições do brasil escala 6×1 Lula

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