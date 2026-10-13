Lula ironiza mudança no voto de Flávio sobre fim da escala 6x1

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ironizou a mudança de posicionamento do senador Flávio Bolsonaro (PL), também candidato à Presidência, sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. A declaração do petista foi realizada nesta terça-feira, 13

“Parece que depois da pressão da sociedade, e parece que depois de todas as manifestações nas ruas deste Brasil, o partido do PL resolveu votar o fim da escala 6 por 1. Eu, de vez em quando, fico pensando: se todo mal que eu causar a esse país for fazer a direita avançar e atender aos interesses do povo brasileiro, eu vou continuar fazendo isso”, declarou Lula.

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Senadores do PL avaliam que a proposta tem apoio suficiente para ser aprovada no Senado e defendem que o partido libere a bancada na votação. A medida evitaria constrangimentos com bases eleitorais que apoiam o fim da escala de seis dias de trabalho para um de descanso.

A legenda ainda deve emitir um posicionamento sobre o tema nesta terça.

Flávio muda voto

Mais cedo, Flávio afirmou que votará a favor da proposta, após ter criticado o texto em discussão no Senado e defendido uma alternativa baseada na negociação entre empregadores e trabalhadores.

“Eu estou rodando o Brasil. A maioria dos trabalhadores quer o fim da 6x1. Vou votar a favor do fim da 6x1, mas a gente defende algo ainda melhor, sempre”, disse o senador após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime domiciliar por tentativa de golpe de Estado.

A PEC está na pauta do Senado, com votação em primeiro turno prevista para quarta-feira, 14. A proposta busca alterar as regras da jornada de trabalho no país e tem sido alvo de debate entre parlamentares e representantes de diferentes setores.