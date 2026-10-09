Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Fim da escala 6x1 ganha data de votação após decisão de Alcolumbre

Presidente do Senado anuncia 1º turno de discussões sobre PEC

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Davi Alcolumbre escolhe data para votar fim da escala 6x1
Davi Alcolumbre escolhe data para votar fim da escala 6x1 - Foto: Fabio Rodrigues | Pozzebom
Eleições 2026

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que versa sobre o fim da escala 6x1 de trabalho ganhou data para a votação no Senado. Segundo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o primeiro turno da apreciação da pauta deve acontecer na próxima semana.

A data escolhida por Alcolumbre, em anúncio nesta sexta-feira, 9, é a próxima quarta, 14. O parlamentar já havia sinalizado, nos últimos dias, o desejo de colocar o projeto em votação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Quantos votos são necessários para aprovar a PEC?

Uma PEC precisa de 49 votos para ser aprovada no plenário do Senado nas duas rodas de votações na Casa. Ainda de acordo com o regimento interno, são necessárias cinco sessões para discussões para a apreciação em primeiro turno.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro pode ter candidatura cassada por aliança com Marçal
Flávio Bolsonaro pode ter candidatura cassada por aliança com Marçal imagem

HORÁRIO POLÍTICO

2º turno na TV: Flávio defende benefícios e Lula alerta sobre cortes
2º turno na TV: Flávio defende benefícios e Lula alerta sobre cortes imagem

ELEIÇÕES

Rui Costa e Camilo Santana assumem coordenação de Lula no 2º turno
Rui Costa e Camilo Santana assumem coordenação de Lula no 2º turno imagem

Após a aprovação, é preciso esperar mais cinco dias para iniciar a nova rodada de discussões, precisando de mais três sessões até a votação em segundo turno da matéria.

A única saída para antecipar a votação em segundo turno é por meio da aprovação da quebra de interstício.

Governo Lula tenta antecipar discussões

A líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), tenta antecipar a votação da matéria, em meio ao esforço da oposição para travar o avanço da PEC antes do segundo turno da eleição presidencial.

Na quarta, 7, a senadora Tereza Cristina (PP-MS), integrante do bloco liderado por Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente da República, conversou com Alcolumbre, a fim de tentar adiar a votação para depois do segundo turno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

escala 6x1

Relacionadas

Mais lidas