Fim da escala 6x1 ganha data de votação após decisão de Alcolumbre

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A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que versa sobre o fim da escala 6x1 de trabalho ganhou data para a votação no Senado. Segundo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o primeiro turno da apreciação da pauta deve acontecer na próxima semana.

A data escolhida por Alcolumbre, em anúncio nesta sexta-feira, 9, é a próxima quarta, 14. O parlamentar já havia sinalizado, nos últimos dias, o desejo de colocar o projeto em votação.

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Quantos votos são necessários para aprovar a PEC?

Uma PEC precisa de 49 votos para ser aprovada no plenário do Senado nas duas rodas de votações na Casa. Ainda de acordo com o regimento interno, são necessárias cinco sessões para discussões para a apreciação em primeiro turno.

Após a aprovação, é preciso esperar mais cinco dias para iniciar a nova rodada de discussões, precisando de mais três sessões até a votação em segundo turno da matéria.

A única saída para antecipar a votação em segundo turno é por meio da aprovação da quebra de interstício.

Governo Lula tenta antecipar discussões

A líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), tenta antecipar a votação da matéria, em meio ao esforço da oposição para travar o avanço da PEC antes do segundo turno da eleição presidencial.

Na quarta, 7, a senadora Tereza Cristina (PP-MS), integrante do bloco liderado por Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente da República, conversou com Alcolumbre, a fim de tentar adiar a votação para depois do segundo turno.