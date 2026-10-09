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HORÁRIO POLÍTICO

2º turno na TV: Flávio defende benefícios e Lula alerta sobre cortes

Candidatos estreiam programas do 2º turno mantendo estratégias da primeira semana

Rodrigo Tardio
Por
As primeiras peças exibidas mantiveram espinha dorsal das estratégias traçadas
As primeiras peças exibidas mantiveram espinha dorsal das estratégias traçadas - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Os candidatos à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomaram nesta sexta-feira, 9, a veiculação do horário eleitoral gratuito na televisão para o segundo turno.

As primeiras peças exibidas mantiveram a espinha dorsal das estratégias traçadas por ambas as campanhas desde a apuração da primeira etapa da disputa.

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O senador do PL buscou afastar resistências ao focar em garantias sociais e no discurso de renovação, enquanto o atual chefe do Executivo centrou fogo na memória da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e no apelo ao engajamento popular.

Resultado das urnas

Logo na abertura do programa partidário, Flávio Bolsonaro explorou o resultado das urnas no primeiro turno, no qual superou a votação obtida pelo petista.

“A gente não está começando aqui uma nova campanha de segundo turno. A gente está dando o passo final para uma mudança que já começou”, declarou o parlamentar.

Para neutralizar investidas do adversário, a propaganda do PL dedicou um bloco no formato de perguntas e respostas para assegurar que programas como o Bolsa Família, o Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida não vão ser extintos. Precedido por um alerta sobre notícias falsas, o candidato garantiu:

“Eu vou manter e reajustar o Bolsa Família. E quem tem emprego não perde o benefício”.

O congressista prometeu ainda reduzir as prestações de financiamentos habitacionais e levar o Sistema Único de Saúde (SUS) a um “padrão Einstein”, em referência ao hospital privado paulistano, sem detalhar as fontes de custeio ou a viabilidade técnica das medidas.

O movimento defensivo ocorre um dia após Lula publicar vídeo nas redes sociais afirmando que uma eventual vitória do senador colocaria em risco serviços básicos de saúde e repasses de renda. Durante a transmissão, a campanha do PL reiterou o slogan “Brasil do mesmo lado”.

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Ofensiva e apelo às ruas

Em contraponto, a abertura da peça de Lula foi dedicada a criticar propostas de contenção de despesas associadas ao clã adversário, exibindo manchetes de jornais sobre contingenciamentos ocorridos durante o governo de Jair Bolsonaro em áreas essenciais, como merenda escolar, tratamento contra o câncer e habitação.

“Quando um dos Bolsonaro fala em corte, é preciso relembrar para não repetir”, afirmou a locução, emendando: “Com o Flávio Bolsonaro, você perde”.

Em fala direta aos eleitores, o presidente agradeceu o apoio recebido na primeira etapa e dirigiu-se àqueles que votaram em outros nomes. Mencionando que esta é a “última eleição”, associou o conceito de prosperidade à geração de empregos qualificados e à elevação do poder de compra.

“Você quer prosperidade. Eu estou junto com você”, disse.

Novos quadros

A propaganda petista também abriu espaço para novos quadros do partido e nomes fortes do ambiente virtual — como a deputada eleita Ana Elisa (PT-MG), de 21 anos —, que convocaram os apoiadores a intensificar o diálogo no ambiente digital e na panfletagem de rua.

A transmissão deu destaque ainda a manifestações favoráveis ao fim da jornada de trabalho na escala 6x1. Encerrando a exibição, Lula rebateu a retórica de renovação usada pelo oponente.

“Mudar não é voltar ao passado. Mudar não é perder o que a gente conquistou, nem voltar atrás nas conquistas das mulheres e dos trabalhadores”, declarou, antes de fazer o chamado final para a mobilização da militância na reta decisiva da disputa.

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Campanha Presidencial eleições 2023 Flávio Bolsonaro horário eleitoral Luiz Inácio Lula da Silva Política brasileira

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