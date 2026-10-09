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JOÃO DOURADO

Prefeito baiano é alvo de inquérito do MPF por fraude no Fundeb

Inquérito mira ainda mais três empresas por irregularidades em credenciamentos de obras

Rodrigo Tardio
Por
Di Cardoso (PRD), prefeito de João Dourado
Di Cardoso (PRD), prefeito de João Dourado - Foto: Divulgação / Instagram
Eleições 2026

O Ministério Público Federal (MPF) abriu Inquérito Civil para apurar suspeitas de fraudes, conluio e desvio de verbas federais do Fundeb e do SUS no município de João Dourado, no centro-norte baiano. A investigação é vinculada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Patrimônio Público e Social).

A apuração foca nos atos decorrentes do Credenciamento nº 003/2024 (materiais de construção) e do Credenciamento nº 003/2025 (mão de obra de construção civil).

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Conduta do prefeito

O procedimento mira a conduta do prefeito Diamerson Costa Cardoso Dourado, conhecido como Di Cardoso (PRD) e das empresas COPAVET Comércio de Produtos Agrícolas e Veterinários Ltda., LUADI Materiais de Construção Ltda. e Isailton Alves de Melo.

O órgão ministerial avalia a legalidade, a regularidade fiscal-administrativa e a execução financeira dos contratos diante de indícios de burla ao dever de licitar.

A conversão da Notícia de Fato (nº 1.14.012.000096/2026-73) em inquérito fundamenta-se na Lei de Improbidade Administrativa e na proteção ao patrimônio público.

Alvo do TCM

Em junho, o portal A TARDE já tinha trazido o fato de que a gestão de Diamerson Costa Cardoso Dourado, o “Di Cardoso” (PRD), tinha se tornado alvo de uma devassa instaurada pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A Corte de Contas apurou supostas ilegalidades na formalização de três contratos para o fornecimento de materiais de construção que, juntos, alcançam o montante de R$ 26.006.884,00.

As denúncias que motivaram a ação foram protocoladas, à época, pelo vereador Abimael Dourado Lima Júnior (PSD).

O parlamentar aponta que a Prefeitura utilizou indevidamente o instituto da inexigibilidade de licitação (via credenciamento) para adquirir itens de prateleira — como cimento, tijolos e agregados —, cuja compra exige obrigatoriamente a realização de certame competitivo.

Padronização financeira

O ponto central que despertou o alerta do órgão de controle foi a coincidência nos valores e na estrutura formal das contratações. Embora os acordos envolvessem três empresas diferentes, cada contrato foi assinado pelo valor idêntico de R$ 8.668.961,33 (R$ 8,6 milhões).

De acordo com a representação enviada ao TCM, os processos administrativos conduzidos ao longo de 2025 apresentam falhas graves:

Ausência de concorrência: uso de credenciamento para aquisição de produtos comuns e de ampla oferta no mercado.

Igualdade de montantes: a simetria financeira sugere a inexistência de orçamentos individualizados por demanda ou critério técnico.

Falta de instrução processual: o município não apresentou pesquisa de preços de mercado nem comprovou a qualificação técnica das contratadas.

"É inadmissível que compras de prateleira, como cimento e tijolos, sejam feitas sem o devido processo licitatório, impedindo o município de obter o melhor preço e ferindo os princípios da transparência", argumenta o vereador denunciante na ação.

Notificação

Diante da conexão dos fatos, o relator do caso no TCM-BA determinou a unificação das três denúncias em um único processo.

A decisão incluiu formalmente no polo passivo da ação o agente de contratação do município, Adjaci Cardoso Dourado Vasconcelos.

O tribunal ordenou a notificação imediata do prefeito Di Cardoso para que apresente justificativas e documentos de defesa no prazo improrrogável de cinco dias.

O Plenário analisa ainda a concessão de medida cautelar para a suspensão imediata dos pagamentos e dos contratos, visando estancar eventual dano irreversível ao erário público.

Reincidência

O novo escândalo somou-se a outra investigação aberta pelo TCM-BA em outubro de 2025, referente a contratos de mão de obra para construção civil que superavam R$ 10 milhões — também celebrados via credenciamento, sem licitação.

A auditoria do tribunal identificou distorções graves na planilha "Preço Referencial – Cotação 79/2025", que previa a contratação de 85 mil diárias de trabalho:

Para o corpo técnico do TCM, a estimativa é desproporcional para a realidade de João Dourado, município com cerca de 25 mil habitantes.

A Prefeitura não apresentou estudo técnico preliminar nem cronograma de execução que justificasse a necessidade de um contingente operário desse porte atuando simultaneamente.

O que diz a Lei

O tribunal ressaltou que o credenciamento é uma modalidade excepcional e não pode ser aplicado a serviços de engenharia e obras previsíveis, cujo instrumento adequado é o Registro de Preços.

A reportagem procurou a Prefeitura de João Dourado, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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FRAUDES fundeb joão dourado licitação mpf sus

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