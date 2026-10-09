ELEIÇÕES
“Rei das selfies”: Lula faz primeira caminhada pós-1º turno
Presidente participou do primeiro ato de campanha após o primeiro turno
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que está virando o “rei das selfies” durante uma caminhada em Ceilândia, no Distrito Federal, nesta sexta-feira, 9.
Ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e do candidato petista ao governo do DF, Leandro Grass, o presidente participou de seu primeiro ato de campanha após o primeiro turno das eleições.
Na última quarta-feira, 7, Lula publicou um vídeo gravado no formato selfie, em que fala diretamente com a câmera e convoca apoiadores a irem às ruas para conversar com a população sobre as propostas da campanha.
“Bora, gente, pra rua. Vamos conversar com as pessoas”, afirmou o presidente no vídeo.
Campanha aposta em comunicação direta
A iniciativa partiu do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e busca aproximar Lula dos eleitores por meio de uma comunicação mais direta. A campanha também aposta na plataforma “Porta-Vozes de Lula e do Brasil”, lançada em junho para mobilizar militantes, parlamentares, influenciadores e apoiadores na divulgação de conteúdos nas redes sociais.
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Lula pede apoio a Leandro Grass
Durante o discurso em Ceilândia, Lula também criticou adversários políticos, mencionou o Banco Master, Daniel Vorcaro e o Banco de Brasília (BRB) e afirmou que o país não voltará a ser governado pelo que classificou como “fascismo”. O presidente ainda pediu apoio à candidatura de Leandro Grass.
Grass disputa o segundo turno contra a governadora Celina Leão (PP). No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, ela recebeu 49,93% dos votos válidos, enquanto o candidato do PT obteve 34,47%.