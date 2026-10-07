SUS dá maior amparo a crianças com câncer

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Uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope) e o Ministério da Saúde marca um novo passo no fortalecimento da assistência ao câncer infantojuvenil no Sistema Único de Saúde (SUS).

Firmado por meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 4/2026, o compromisso busca ampliar as ações voltadas ao cuidado de crianças e adolescentes diagnosticados com câncer.

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A iniciativa prevê a construção conjunta de instrumentos nacionais voltados ao aprimoramento da atenção Oncológica pediátrica em diferentes etapas assistenciais.

Entre as prioridades estão o reconhecimento precoce dos sinais de alerta e o encaminhamento adequado para serviços especializados. O acordo contempla estratégias de acompanhamento de pacientes após a conclusão do tratamento oncológico.

"Destaco a relevância de políticas estruturadas para toda a trajetória assistencial dos pacientes", afirmou a presidenta da Sobope, Mariana Bohns Michalowski.

Segundo a especialista, o avanço da sobrevida, uma das grandes conquistas recentes da humanidade, torna indispensável uma rede preparada para atender demandas posteriores ao tratamento.

Uma das medidas previstas corresponde ao cuidado dos sobreviventes de câncer infantojuvenil. A proposta busca estabelecer parâmetros destinados ao monitoramento de longo prazo e à identificação de possíveis efeitos tardios.

Outro efeito previsto consiste na criação de manual nacional direcionado aos profissionais da Atenção Primária, urgência e emergência. O material reunirá orientações baseadas em evidências científicas.

ABRE ASPAS

"Eu tenho uma proposta infinitamente melhor do que essa proposta [pelo fim da escala 6x1] que tá na mesa (...) Nossa proposta é dar liberdade para que o trabalhador monte a sua jornada"

Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, se manifestando contra a ampliação do descanso para os trabalhadores com manutenção do salário, expressa na PEC pelo fim da escala 6x1 que tramita no Congresso.

Dia das Crianças em Lauro

O Parque Shopping Bahia multiplicou o Dia das Crianças em um festival gratuito em Lauro de Freitas. De 8 a 12 de outubro, de amanhã até segunda-feira, são atrações para toda a família, sem custo e sem inscrição. Amanhã, às 17h, tem Encontro com o Dino, personagem gigante que interage com público e rende foto divertida para criança e adulto. Na sexta, das 14h às 18h, haverá pinturinha com Imagina Só na Praça de Alimentação, e à noite contação de histórias. Para o dia 12, segunda, foi programada celebração máxima com show musical infantil e presença de personagens. Toda a agenda é gratuita e aberta.

POUCAS & BOAS

A exposição coletiva ‘Feyra-8’ será encerrada hoje no Museu Regional de Arte do Centro Universitário de Cultura e Arte (MRA/Cuca), em Feira de Santana. De autoria do Coletivo Guayense, o trabalho de ficção foca a obsolescência programada para despertar a reflexão acerca da vida digital. Com entrada gratuita, a exposição é uma continuidade da instalação imersiva/performance de mesmo nome que aconteceu no Aberto das Artes do Cuca do ano passado.

A Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas (Alalf) fará nesta quarta-feira uma solenidade para a posse da nova diretoria, quando a atual presidente, Mayra Sesti Paz, passará o cargo para o membro fundador da instituição, historiador Gildásio Vieira de Freitas. O evento acontece a partir das 19h, no Teatro de Bolso do Shopping Vilas Boulevard. No mesmo cerimonial sete escritores da cidade assumirão uma cadeira da academia, engrandecendo a entidade artística e cultural.