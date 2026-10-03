Federação Espírita pede cuidado no voto

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A Federação Espírita Brasileira (FEB) divulgou um comunicado oficial sobre o pleito, destacando as eleições como uma oportunidade de refletir sobre a sociedade possível e a responsabilidade de cada pessoa.

No texto, a instituição ressalta a pluralidade do Brasil - formado por diferentes culturas, crenças e visões de mundo, logo, é importante o respeito à diversidade.

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Os espíritas defendem os pressupostos da democracia e do convívio fraterno, estabelecendo a liberdade de consciência como condição indispensável.

À luz dos princípios espíritas, a FEB destaca o livre-arbítrio e a responsabilidade, caminhando juntos, entendendo o voto, embora individual, um instrumento de consequências coletivas.

– Que o respeito à fraternidade esteja presente no exercício da cidadania, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e solidária – afirmam os espíritas, na nota oficial.

Inspirada no Evangelho de Jesus, a Federação reforça o amor ao próximo como princípio para a vida social, interpretando as divergências como parte da democracia a inspirar tolerância e até admiração de pensamentos distintos.

A mensagem termina com um apelo por serenidade, equilíbrio e espírito fraterno durante todo o processo eleitoral.

A responsabilidade dos espíritas reunidos na FEB vem aumentando como efeito do resultado do censo do IBGE, no qual 3 milhões de pessoas declararam-se adeptos no Brasil.

A FEB articula uma rede de 15 mil centros espíritas, com sedes distribuídas nos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, além de congregar coletivos de militares, médicos, psicólogos, artistas, jornalistas, filósofos e outras categorias.

ABRE ASPAS

“Se, para alguns, parecia um desastre minha não ida ao debate da Globo, o desastre foi para a Globo. Ela ontem descobriu que não é dona de tudo. Descobriu que é importante respeitar as pessoas”

Lula, presidente, após a repercussão positiva de apoiadores e aliados da sua ausência no debate da Globo

Enem no Eumelanina

Salvador e a Região Metropolitana (RMS) recebem hoje um importante reforço gratuito para os estudantes que se preparam para as provas do Enem. Às 8h, o Instituto Eumelanina promove aulão de Ciências da Natureza em Itacaranha, focado em biologia, química e física. Mais tarde, logo às 13h, o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, sedia ampla revisão de humanas, exatas e redação através do Instituto Alicerce. A elogiável iniciativa garante transporte gratuito aos mil primeiros inscritos, fortalecendo o grande compromisso da nossa sociedade com o acesso de jovens baianos ao disputado ensino superior.

POUCAS & BOAS

O quarto encontro do programa ‘Aiba + Perto do Produtor – Presença que gera resultado’ deste ano reuniu produtores e colaboradores em Roda Velha, distrito de São Desidério, com a proposta de levar conhecimento, novas tecnologias e informações estratégicas. A iniciativa busca facilitar o acesso deste público a conteúdos técnicos, capacitações, especialistas e soluções aplicáveis à atividade rural, levando essas oportunidades até as próprias regiões produtivas. A próxima parada será dia 8 de outubro, na região de Coaceral, em Formosa do Rio Preto.

Mais conhecido como Feira, o Centro Comercial de Camaçari (CCC) não terá atendimento ao público amanhã, mas hoje estará aberto das 6h às 18h. A recomendação da administração do local, que é vinculado à Secretaria de Serviços Públicos de Camaçari (Sesp), é que permissionários, clientes e colaboradores considerem a alteração no calendário de funcionamento por causa das eleições. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira.