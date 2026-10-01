Incentivo ao Esporte tem 6% no Nordeste

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A Lei de Incentivo ao Esporte movimentou mais de R$ 6,5 bilhões entre 2007 e 2024, mas a distribuição regional segue absurdamente concentrada, ampliando o abismo entre os brasis de cima e de baixo.

Dados mostram 74% dos recursos destinados para o Sudeste e 15% para o Sul. O Nordeste ficou com 6%. Centro-Oeste recebeu 3% e o Norte, 2%. O disparate aponta a necessidade de correção por meio da garantia de cotas.

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Para amenizar o efeito deste cenário, a Rede CT - Capacitação e Transformação atua há três anos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste com formação, mentoria e apoio técnico.

Segundo a organização, muitos grupos com forte atuação local ficam fora da rota de financiamento por barreiras de informação, elaboração de projetos e captação, pois a desigualdade se exacerba no acesso ao conhecimento.

- Aprovar é só o começo. É preciso orçamento, documentação, materiais e diálogo com patrocinadores, desafio grande para equipes pequenas - afirma o diretor Fernando Salum.

A aposta, diz Fernando Salum, é fortalecer redes para ampliar o alcance territorial do investimento, prevalecendo a equitativa, devendo, portanto, ter mais projetos no Nordeste.

Levantamento da Rede aponta que participantes de suas formações já captaram mais de R$ 40 milhões via LIE. Ao todo, 270 projetos apoiados foram aprovados, o que equivale a 16,3% dos projetos nas áreas de atuação.

O potencial de investimento social desses projetos chega a quase R$ 190 milhões. Outro dado: 52,3% dos proponentes apoiados captaram pela primeira vez e 77,8% eram estreantes na lei.

ABRE ASPAS

“Que mal tem um projeto de lei desse [de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil] que foi da minha autoria levado em plenário? (...) eu não vejo nada de mal numa questão dessa”

VICTÓRIO GALLI, ex-assessor de Jair Bolsonaro, autor do PL 2.623/2007, defendendo ao UOL a sua iniciativa.

Documentários Musicais

O Festival Internacional de Documentários Musicais entra na penúltima semana com novo filme. A programação avança na Saladearte Cinema do Museu Geológico, convidando o público desde o início de setembro. A mostra “Música para os olhos” apresenta hoje o filme espanhol “Omega Wants To Dance”, dirigido por Ramon Tort. A obra investiga a relação entre corpo, movimento e consciência, sempre com forte apelo visual. A sessão das 19h terá ingresso a preço único, disponível na bilheteira e no serviço on-line do circuito. As sessões acontecem sempre às quintas-feiras, sob mediação dos curadores Camele Queiroz e Fabricio Ramos.

POUCAS E BOAS

Em Vitória da Conquista começa hoje o atendimento para pacientes com doença falciforme, no Hemocentro Regional vinculado à Hemoba. O serviço acontece através de agendamento prévio pelo telefone (77) 3420-1267, com consultas às segundas-feiras à tarde, para crianças e adolescentes de até 17 anos. Os demais pacientes serão atendidos às quartas-feiras, no mesmo horário. Enfermidade genética e hereditária, a doença falciforme dificulta a circulação sanguínea e pode alterar diferentes órgãos.

Ainda repercute em Barra, no oeste da Bahia, uma manifestação popular pacífica que reuniu advogados e representantes de diversos segmentos sociais da região em frente ao Fórum Deocleciano Martins de Oliveira. Na pauta de reivindicações o principal pedido foi a designação de juiz titular para a comarca local, que conforme o grupo, está vago há quase dez anos, tempo em que conta com substituições temporárias e fragmentadas. A organização teve à frente a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Barreiras, com apoio da OAB Bahia.