Décio Torres relança "Histórias roubadas"

Ph.D. pela SUNY e professor aposentado da Ufba/Uneb, Décio Torres Cruz lança, na sede da Academia de Letras da Bahia, na qual ocupa a Cadeira 19, a segunda edição revista e ampliada de "Histórias Roubadas", pela Caravana Editorial.

O evento acontece no dia 29, às 17h, no Palacete Góes Calmon, em Nazaré, dentro do projeto Livros na Mesa. Professor Décio, estimado por gerações de fãs, reafirma sua versatilidade e força literária.

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A nova edição chega com três contos inéditos, traz apresentação de Lima Trindade e quarta capa assinada pela escritora portuguesa Teolinda Gersão.

Décio retoma o personagem Maurício, de "O ladrão de histórias", para encerrar o volume com uma surpresa, dialogando com o espírito lúdico e reflexivo da obra. O autor acrescenta ainda dois contos curtos de finais inesperados, mantendo o tom divertido, crítico e atento às contradições humanas.

"Histórias Roubadas" já foi traduzido para o espanhol e lançado na Costa Rica em agosto; a versão francesa está em finalização, com previsão de chegada a Paris em 2027. Uma edição conjunta em Portugal também está prevista pela editora Mercador.

Antes de Salvador, o livro foi apresentado na Flip, em Paraty, onde Décio foi homenageado pela Casa Caravana. Em agosto, o autor lançou a obra na Academia Petropolitana de Letras, sendo reconhecido no dia seguinte como Membro Correspondente da instituição centenária.

A coletânea reúne personagens inusitados em cenários do Brasil e do exterior, mesclando técnicas do teatro, poesia, cinema e vertentes pop da pós-modernidade. O mote do roubo e da escrita de histórias conduz um jogo intertextual e interartes, atravessado por ironia e crítica aos preconceitos da moral hipócrita.

"Ele não presta conta do filme 'Dark Horse' porque ele não presta mesmo. Esse cara está enrolado com todos os escândalos de corrupção. Em todo escândalo ele tem algum amigo"

FERNANDO HADDAD (PT), candidato a governador em SP e ex-ministro da Fazenda

"Infância que Queremos"

O Espaço Boca de Brasa Cajazeiras recebe, em 10 de outubro, das 9h às 13h, o 1º Encontro da Cultura da Infância – A Infância que Queremos Cultivar, iniciativa gratuita da Inovarte – Educar para Ser Humano com inscrições pelo Sympla. Voltado a educadores, artistas, pesquisadores e profissionais da área, o evento promove formação, arte, memória e brincadeira, abordando dimensões como corpo, natureza, vínculos e território. A programação traz acolhimento musical com Meg Azevedo, diálogo sobre ritmos e imaginação com Miriam Teles von Hauenschild, vivências práticas, reflexão sobre memória com Filipe Lima e a ação "Semeando Amanhã".

POUCAS & BOAS

O dia mundial do Rock será celebrado a partir das 16h de hoje em Camaçari com programação gratuita na área externa do Teatro Alberto Martins (TAM), com cinco grupos que movimentam a cena rock da cidade e atrações nacionais. Entre eles o cantor pernambucano Otto e a banda mineira Black Pantera, indicada ao Grammy Latino. A realização do evento reúne a prefeitura local, através da Secretaria de Cultura (Secult) e o Conselho Municipal de Cultura de Camaçari (CMCC).

A conquista da Certificação OEA (Operador Econômico Autorizado) Conformidade Qualificada, concedida pela Receita Federal, consolida a BYD Auto do Brasil e da FD Battery, em Camaçari, perante o comércio exterior. O status de conformidade aduaneira é inédito para a indústria chinesa e crava um novo padrão logístico de excelência no estado ao reduzir gargalos portuários e ter maior agilidade no fluxo de importações e redução dos custos operacionais.

Os 268 anos de emancipação política de Camaçari serão festejados amanhã, com o tradicional desfile cívico que tem previsão de reunir milhares de pessoas na Avenida 28 de Setembro, no centro da cidade, com participação de escolas, instituições, fanfarras e grupos culturais. Organizada pela Secretaria de Educação, a programação deste ano tem como novidade os carros alegóricos que abordam subtemas importantes e diretamente ligados ao tema principal 'Camaçari Educadora: Comunicação e colaboração. Potências que conectam os saberes dos territórios'.