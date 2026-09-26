Replantio já alcança Ilha de Maria Guarda

Siga o A TARDE no Google

Aproximadamente 500 quilos de resíduos foram retirados e 350 mudas de mangue vermelho plantadas na Ilha de Maria Guarda, em Madre de Deus, durante ações do Movimento Replantio.

As atividades reuniram 50 participantes, entre estudantes do Ensino Fundamental I, funcionários da Escola Municipal Maria Guarda e monitores do projeto.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Movimento integra o Projeto Recife das Pinaúnas e promove educação ambiental, mobilização comunitária e recuperação de manguezais na Baía de Todos-os-Santos.

Antes das ações, os estudantes participaram de uma aula sobre o manguezal, sua fauna, flora e importância para a comunidade, além de temas como resíduos sólidos, coleta seletiva e alternativas ao uso de descartáveis.

Nos dias de campo, os conteúdos foram aplicados em seis horas de atividades de limpeza e plantio na área localizada em frente à escola.

"- A proposta é aproximar os participantes do ambiente em que vivem e formar agentes multiplicadores capazes de levar o conhecimento para dentro das próprias comunidades", afirma Deusdélia Andrade, coordenadora do projeto.

A etapa de Maria Guarda contempla a Ilha do Paty, que contou com retirada de 65 quilos de resíduos e no plantio de outras 350 mudas.

O valor da iniciativa está na combinação entre prática e educação ambiental, em prol do cuidado de um ecossistema essencial para a vida marinha e para o sustento de pescadores e marisqueiras.

A programação segue em outubro, quando o projeto chega à Ilha de Maré, em Salvador, com expectativa de plantar cerca de 400 mudas e alcançar a meta de mil mudas e 200 participantes nas três comunidades insulares.

ABRE ASPAS

“Tem muita gente devendo por causa de bets. Tem muita gente doente”.

LULA, presidente, ao anunciar veto às bets no país



“É, mais uma vez, uma atitude populista, hipócrita, eleitoreira”

Flávio Bolsonaro, senador, sobre a MP que busca conter os danos da ausência de regulamentação das bets, que no governo Bolsonaro criou mercado sem limites.

Urin Leandro na Casa do Sol

A dançarina, poeta, escritora, jornalista e pesquisadora do PPGNEIM/UFBA Urin Íris Leandro é um dos destaques de hoje da 17ª Feira de Arte e Cultura da Casa do Sol, a partir das 9h, na Praça de Cajazeiras V, na Rotatória.



Gratuito, o evento reúne artesanato, gastronomia, bazar, música, a Biblioteca de Ítalo, bingo, oficinas e pintura corporal.

Na programação, a artista apresenta "Guardiã Lunar - dança do espelho", performance solo de seis minutos que evoca a força feminina ancestral e a dança do ventre como portal de ativação de uma memória sagrada e cíclica ligada à Grande Mãe.

POUCAS & BOAS

Em Luís Eduardo Magalhães a Caminhada Coopere com a Vida tem concentração às 7h de hoje na praça dos Três Poderes, Centro Administrativo da cidade. A proposta é proporcionar um encontro de amigos e famílias pela conscientização sobre a doação de órgãos, lembrando que uma decisão pode ajudar outras vidas a continuarem. A organização é das instituições Cooperfarms, Sicredi e Cooproeste, além da Cootrolem e da CoopGNP, todas cooperativas que realizam eventos similares durante o ano. Em maio/26 a intercooperação focou a doação de sangue e medula.

O projeto Sistemas Agroflorestais Cerrado (SAFCerrado) será lançado hoje no Campus Reitor Edgard Santos, em Barreiras. No evento serão apresentadas iniciativas estratégicas para a mudança nos sistemas de plantio e cultivo na agricultura familiar e comunidades tradicionais para um modelo agroflorestal agroecológico. O foco é garantir a segurança e soberania alimentar e nutricional, o desenvolvimento rural sustentável e a economia rural solidária. Com inscrições gratuitas, tem vagas limitadas.