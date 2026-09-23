Cachoeira aprimora talentos para música

Siga o A TARDE no Google

A Sociedade Cultural Orpheica Lyra Ceciliana promove, a partir de hoje, uma semana de oficinas de aprimoramento musical em Cachoeira, a Cidade-Heroica, no Recôncavo.

A formação será conduzida pelo músico, multi-instrumentista, compositor e arranjador Nilton Azevedo, convidado para viabilizar o aprendizado e a troca de experiências com os integrantes da Filarmônica.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o presidente da Lyra, José Luiz Bernardo, o objetivo da iniciativa é fortalecer a formação técnica dos músicos, ampliar o conhecimento e qualificar a interpretação e execução do repertório para banda. A capacitação também busca aperfeiçoar o rendimento acústico e a precisão rítmica do grupo.

A programação começa hoje, às 18h, com oficina de flautas e clarinetas. Amanhã, no mesmo horário, será a vez dos saxofones.



Na sexta, às 18h, acontece a oficina de bocais, voltada para instrumentos de metal. No sábado, às 14h, será realizada a prática em conjunto.

ENCERRAMENTO - O encerramento será no domingo, às 9h, com prática geral e apresentação dos resultados das oficinas para o público.



A ação une música, conhecimento e tradição, reafirmando o compromisso da Lyra Ceciliana, uma das filarmónicas mais tradicionais da Bahia, com a formação, o fortalecimento do seu quadro e a valorização da identidade cultural local.

Fundada em 1870, no âmbito da luta abolicionista, a Lyra esteve ameaçada de fechar, mas graças ao trabalho de reabilitação desenvolvido pela equipa do presidente José Luiz Bernardo, conseguiu reverter a situação adversa.

ABRE ASPAS

"Não sou o tipo de cara que quer mostrar valentia. Eu gosto de respeitar, e eu gosto de ser respeitado (...) Não permitiremos inimigos externos e internos me atentem contra a vontade popular".

Lula, presidente, em menção indireta às ameaças dos EUA de interferir nas eleições de outubro vindouro.

CNJ contra o racismo

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Observatório de Direitos Humanos, realizou a ação "Justiça, Ancestralidade e Direito" para fortalecer a liberdade religiosa e combater o racismo religioso no país. O encontro reuniu 40 lideranças de matriz africana e contou com apoio do TJBA e do MPBA, prevendo oficinas para atualizar a Política de Liberdade Religiosa no Judiciário e visita ao Ilê Axé Opô Afonjá. Durante as escutas, líderes denunciaram violações como devassa de terreiros, restrições e constrangimentos. Embora tipificada pela Lei 9.459/1997, a prática carece de punições efetivas na Bahia.

POUCAS & BOAS

Recém-criada, a Associação dos Comerciários e Empreendedores do Rio de Ondas e (do balneário) Três Bocas lançam hoje, em Barreiras, o projeto de urbanização da região do entorno das BRs 020/242, entre a indústria Cargill e o 4º Batalhão de Engenharia de Construção. Com início às 19h no Recanto do Alex, o evento reunirá comerciantes, empreendedores, autoridades e representantes da comunidade para debater os objetivos da associação e discutir iniciativas voltadas ao desenvolvimento local e regional.

A criação de um grupo de trabalho para acompanhar possíveis impactos do fenômeno climático El Niño sobre a agricultura familiar e o desenvolvimento rural na Bahia, foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural o grupo tem a missão de monitorar os cenários climáticos e de seus possíveis efeitos sobre a agricultura familiar, acompanhar ações emergenciais e estruturantes da SDR e de órgãos vinculados, bem como elaborar os relatórios técnicos para subsidiar decisões da secretaria.