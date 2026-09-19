Escada sedia hoje Batalha kebraVerso

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O Instituto Eumelanina realiza hoje, a partir das 16 horas, a nona edição do KebraVerso – Confronto Lírico.

O encontro gratuito acontece na sede do Instituto, localizada na Rua Almeida Brandão, primeiro andar da Biblioteca Comunitária Paulo Freire, em Escada, região do Subúrbio VLT, onde fica uma das primeiras construções históricas do Brasil, a Igreja de Nossa Senhora da Escada.

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A batalha de rimas reúne MCs de diversas localidades em uma disputa vibrante e marcada pela criatividade, pelo improviso e pela livre expressão através da palavra.

Consolidado como um espaço de fortalecimento da cena Hip Hop em território de altíssimo valor histórico e cultural, o KebraVerso vai além da competição e se afirma como um verdadeiro momento de troca cultural entre artistas e público.

Nesta edição, além da oportunidade de ocupar o microfone e dar visibilidade ao trabalho autoral, o evento oferece uma premiação especial e incentivo para quem conquistar o primeiro lugar.

O vencedor ou vencedora terá direito a premiação em dinheiro, uma tatuagem no valor de 200 reais no estúdio Lobo Adormecido e uma folhinha artesanal exclusiva produzida pela artista Medusa.

VALORIZAÇÃO DO HIP HOP

Com a proposta de valorizar a cultura Hip Hop e fortalecer espaços de encontro, criação e protagonismo juvenil, o projeto transforma a rima em potente ferramenta de afeto, narrativa e afirmação periférica.

A cada edição, o confronto lírico ganha novos versos e formas inéditas e inusitadas de contar as vivências e memórias do bairro. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

ABRE ASPAS

“Essa jogatina de internet não é jogo de aposta, é um vício. É uma doença chamada ludopatia (...) Se depender da minha vontade pessoal, eu vou acabar com as bets nesse País”.

LULA, presidente, sobre o dano à economia e à renda dos trabalhadores trazido pelas apostas online no país.

Limpeza da praia de Piatã

Em comemoração aos 80 anos, o Grupo Raymundo da Fonte realiza no dia 26 o 3.º mutirão de limpeza na Praia de Piatã, às 8h, em frente ao Atakarejo. A ação integra o Dia Mundial da Limpeza e reunirá colaboradores, familiares e voluntários para coleta de resíduos e conscientização ambiental. A mobilização também ocorrerá em PE, PA, CE, MG e SP. Na edição anterior, foram recolhidos mais de 733 kg de resíduos, destinados à reciclagem via cooperativas. Reconhecida com o Selo Verde Pernambuco 2026, a empresa recicla mais de 95% dos resíduos fabris e atua com logística reversa, uso de resina reciclada e a iniciativa RF do Bem.

POUCAS & BOAS

Uma Feira de Profissões acontece neste sábado em Jacobina e deve atrair além dos estudantes do ensino médio da cidade, caravanas de municípios circunvizinhos. Com início às 9h no campus da Ages Jacobina/Ânima Educação, a programação conta com aulão preparatório para o Enem e vestibular e terá visitas guiadas pelo espaço da instituição. A iniciativa visa apresentar aos visitantes diferentes áreas de formação profissional, contribuindo para a escolha da futura carreira.

Sob o tema ‘Expansão do Amor’, será aberta hoje a 48ª Semana Espírita de Feira de Santana, com intensa programação que inclui palestras, música, cinema, teatro, poesias, dentre outras atividades especiais, até 27 de setembro. Com início às 20h, a primeira noite será animada pela dupla Tim e Vanessa, de Belo Horizonte. Realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação, o evento é organizado pelo Conselho Regional Espírita e a Federação Espírita do Estado da Bahia.