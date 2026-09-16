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Juíza Fabiana é eleita na Academia Jurídica

Confira a coluna Tempo Presente

Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Imagem ilustrativa da imagem Juíza Fabiana é eleita na Academia Jurídica
Foto: ~Reprodução | Site TJBA

A juíza Fabiana Pelegrino foi eleita, em primeiro turno, para ocupar a cadeira nº 2 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. A eleição representa o reconhecimento de uma trajetória marcada pela dedicação ao Direito, à produção intelectual e à valorização da cultura jurídica no Estado.

Com atuação destacada na área jurídica, Fabiana passa a integrar o scratch de referência do pensamento jurídico baiano, contribuindo para o fortalecimento do debate acadêmico e da reflexão sobre temas relevantes para a sociedade.

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Em mensagem divulgada após o resultado, a nova acadêmica expressou sua emoção e gratidão pelo acolhimento recebido.

- A eleição representa mais do que uma conquista pessoal, simbolizando o início de uma nova etapa em nossa caminhada profissional e intelectual, afirmou a juíza Fabiana.

Ela agradeceu os votos de confiança dos confrades e confreiras e ressaltou a honra de passar a compor o quadro da Academia.

Fabiana também reafirmou seu compromisso com a defesa de um Direito pautado na dignidade humana, na justiça e na promoção dos valores democráticos.

A chegada de Fabiana Pelegrino à Academia de Letras Jurídicas da Bahia reforça a presença de profissionais comprometidos com a excelência jurídica e contribuindo para o fortalecimento das instituições e do pensamento do direito na Bahia de Ruy, Luiz Gama e Cosme de Farias.

Entre as mais variadas ações da magistrada, destaca-se a participação ativa para reduzir danos na questão do superendividamento, bem como a produção de conhecimento pautada por compaixão – sentimento de defesa dos mais fracos diante do egoísmo dos poderosos.

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Caique: estagiário campeão

O estudante de Engenharia Civil Caique Collazo Santana, estagiário do Shopping Barra, venceu a etapa estadual do Prêmio IEL Bahia 2026 na categoria Estagiário Inovador (médio porte). Promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi, o prêmio reconhece talentos da classe trabalhadora. Caique criou um dispositivo de aço antifurto para canoplas de descargas sanitárias, eliminando os gastos mensais do empreendimento com a reposição de peças danificadas. Em evento na Fieb, a Bahia liderou as inscrições nacionais, com 132 projetos. Agora, os campeões baianos representarão o estado na fase nacional, em dezembro, em Curitiba.

POUCAS & BOAS

O IV Congresso do Agronegócio do Oeste da Bahia será aberto hoje no auditório do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, com palestras e debates acerca das perspectivas jurídicas, econômicas e sociais que impactam no agronegócio brasileiro. Organizado pela Comissão do Agronegócio da Subseção local da OAB, o evento termina amanhã, depois de intensa programação com especialistas, autoridades e lideranças, promovendo espaços de debate, atualização e networking do setor.

Em Barreiras, o Encontro da Economia Criativa Verde e Solidária, acontece hoje no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho, no centro Histórico da cidade. Com início às 19h, o evento conta com a Mostra de Produção dentro da Economia Criativa e o desfile ‘EcoCriativa - Da Reutilização à Passarela’. Outra iniciativa ligada ao encontro é a exposição e venda de Produtos Artesanais e Hortifruti. A promoção reúne as equipes das Secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Agricultura e Tecnologia e Cultura e Turismo.

‘Mundo Estranho’, abre às 19h de hoje, na comunidade Lagoa de Baixo em Rio Real, uma iniciativa que levará cinema para 10 comunidades rurais dos territórios do Recôncavo, Litoral Norte e Agreste Baiano até o final do ano. A programação passará ainda po Santo Amaro, Mata de São João, Conde, Entre Rios e Itanagra, sendo a próxima sessão de cinema no campo, será dia 21 de setembro em Panelas, município de Catú, com início às 18h30. A realização é do projeto Mais Comunidade da Bracell.

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Academia de Letras Jurídicas Baía Conquista Profissional Cultura Jurídica Direito Fabiana Pelegrino

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