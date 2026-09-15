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Sociedade Protetora comemora 194 anos

Confira a coluna Tempo Presente

Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Imagem ilustrativa da imagem Sociedade Protetora comemora 194 anos
Foto: Reprodução/SPD

A Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD), a mais antiga organização civil negra do Brasil em atividade, celebra 194 anos de fundação com uma programação voltada à preservação da memória, da resistência e do legado da população negra.

As atividades incluem o lançamento dos livros “Alforria: Sociedade Protetora dos Desvalidos – Crônicas da Cor da Pele”, de Fernando Coelho, e “Mulheres de Ganho: Trajetórias Ancestrais”, de Lígia Margarida de Jesus, presidenta da SPD.

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No dia 20, domingo, será rezada a Missa de Ação de Graças, e realizada a Assembleia Magna, uma palestra com o historiador Walter Jorge Oliveira da Silva e o lançamento do projeto “SPD – Espaço de Memória”.

As comemorações prosseguem no dia 21, com uma celebração aos antepassados, Ajeum e apresentação musical. A exposição “SPD – 194 Anos” ficará aberta ao público até 30 de novembro, na sede da instituição.

Ao completar quase dois séculos de existência, a Sociedade Protetora dos Desvalidos reafirma sua importância histórica na defesa da cidadania e da memória.

A Sociedade Protetora dos Desvalidos nasceu em 1832 de uma escolha inesperada: homens negros livres, vivendo em uma Salvador ainda marcada pela escravidão, criaram a instituição para proteger os cativos.

Em um Brasil no qual sequer se reconhecia a humanidade plena da população negra, a SPD surgiu como afirmação de cidadania. Enquanto o país construía mecanismos para discriminar negros, a SPD lutava amparar os “desvalidos”.

Ao longo do século XIX, a SPD funcionou como uma espécie de Estado paralelo para pessoas sem acesso ao Estado oficial. A irmandade oferecia auxílio financeiro, apoio em doenças, ajuda para enterros dignos e, sobretudo, métodos de alforria.

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Teatro estudantil na área

A Mostra de Espetáculos e Cenas Curtas do Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia (Fetac), de 22 a 26 de setembro, vai reunir produções de estudantes, artistas e grupos culturais do país. Com o tema “Infinitas Possibilidades”, trará montagens de diversos estados. Promovendo intercâmbio e formação nas artes cênicas, as obras abordam ancestralidade, saúde mental, racismo, meio ambiente, diversidade e cultura popular por meio do teatro, dança e circo. O projeto é realizado pelos coletivos Cooia e Coato, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e do Ministério da Cultura.

POUCAS & BOAS

O Tênis de Mesa é o esporte que movimenta hoje o Ginásio de Esportes JK, em Luís Eduardo Magalhães, dentro da programação da 24ª edição da Olimpíada Intercolegial (Oilem). O evento foi aberto dia 10 de setembro e reúne mais de 9.700 estudantes, que representam 44 instituições de ensino, além de mais de 140 profissionais de Educação Física. Com previsão de terminar em 18 de novembro, a olimpíada conta com 17 modalidades esportivas, sendo seis coletivas e 11 individuais, com organização da Secretaria Municipal de Educação.

Em Camaçari, como parte da programação pelos 268 anos de emancipação política, será aberta hoje a exposição ‘Cordel Conta História: Assim Nasceu Camaçari’, inspirada na nova obra do poeta, cordelista, repentista e compositor Mestre Bule Bule. Aberta ao público, a mostra estará no piso L1 do Boulevard Shopping Camaçari até o dia 30 deste mês. A obra tem como base as pesquisas e contribuições do historiador Diego Copque, resultando em trabalho inédito.

Um encontro para alinhar procedimentos visando a publicação do Edital de cadastramento de interessados em unidades da Vila do Servidor, em Itabuna, reuniu ontem representantes da Procuradoria-Geral do Município e as secretarias municipais de Gestão e Inovação e de Infraestrutura e Urbanismo. O projeto prevê a construção de até 300 unidades habitacionais em um terreno de mais de 13 mil metros quadrados, que será cedido pela Prefeitura, com financiamento semelhante ao Programa Minha Casa Minha Vida.

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Tags

cidadania negra eventos comemorativos legado da escravidão memória histórica Resistência cultural Sociedade Protetora dos Desvalidos

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