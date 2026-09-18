Livro 22 de Emiliano tem Marx e deuses

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A biblioteca "Emiliano José" chega ao livro número 22, com o lançamento de “O dinheiro rebaixa todos os deuses do homem: Marx, pelas mãos de José Paulo Netto”, durante uma roda de diálogo sobre marxismo, religião e política.

A atividade com a presença do jornalista, escritor e professor acontecerá no dia 29, às 18h, na sede da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese), na rua da Graça, 164.

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A obra foi publicada pela Kotter Editorial e nasceu a partir das reflexões desenvolvidas por Emiliano José durante a leitura da biografia de Karl Marx escrita por José Paulo Netto.

Os textos, inicialmente publicados em redes sociais, foram posteriormente reunidos e transformados em livro pelo autor, ocupante da cadeira número 1 da Academia de Letras da Bahia, sucedendo a Luís Henrique Dias Tavares.

Além do lançamento, o encontro promoverá um debate sobre as relações entre marxismo, religião e política na sociedade contemporânea.

A proposta é discutir aspectos do pensamento de Karl Marx, especialmente suas reflexões sobre religião, superando interpretações simplificadas frequentemente atribuídas ao criador do materialismo dialético em parceria com Friedrich Engels.

A mediação será realizada pelo próprio autor, com a participação dos debatedores Elizete da Silva, professora e pesquisadora da área de História das Religiões; Everaldo de Jesus, jornalista e estudioso das relações entre religião e política; e Felipe Freitas, doutor em Direito e autor de obras sobre conflitos sociais e política.

O evento representa uma oportunidade para leitores, estudantes e interessados em temas sociais conhecerem a nova obra de Emiliano José e participarem de uma reflexão crítica sobre questões atuais do cenário brasileiro.

ABRE ASPAS

"A intenção de lucrar politicamente com o episódio ficou escancarada (...) Quem age assim não é magistrado imparcial: é boneco de campanha, um pixuleco eleitoral"

Gilmar Mendes, ministro do STF, sobre ações do ministro André Mendonça no caso do Banco Master

O Grau Técnico Plataforma realiza, nos dias 21 e 22 de setembro, uma grande campanha de doação de sangue destinada a reforçar os estoques da Bahia, que atualmente enfrentam um nível bastante crítico. A ação social acontece em parceria direta com a Fundação Hemoba, das 8h às 17h, na própria unidade da instituição localizada na Rua dos Ferroviários, no bairro de São João do Cabrito, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Voltada ativamente a estudantes, colaboradores e toda a comunidade local, a iniciativa exige documento oficial com foto e o cumprimento integral dos critérios da Hemoba. O evento oferecerá ainda exames gratuitos de pressão e glicemia.

POUCAS & BOAS

O Programa Águas de Camaçari teve mais um capítulo ontem com plantio de mudas frutíferas em Área de Preservação Permanente com a participação de estudantes do 4º e 5º ano da Escola Municipal Colônia de Montenegro. A iniciativa teve como meta promover a recuperação ambiental da área, através do reflorestamento, associada a atividades práticas de educação ambiental. A coordenação foi da Diretoria de Meio Ambiente, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari (Sedur).

Com o tema ‘Leitura, Músicas e Resistência; entre a fé, o rio e o sertão’, termina amanhã a 2ª Festa Literária do Território de Identidade Velho Chico (FLIVEC) que desde ontem acontece no espaço Santuário Cultural, em Bom Jesus da Lapa. Com participação dos 16 municípios do Território de Identidade Velho Chico, a realização é do grupo ‘Literando com Elas’ com diversos apoios e parcerias. Para hoje, dentre outras atrações confirmadas está a apresentação do cantor e compositor Bosco Fernandes.