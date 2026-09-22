Juristas debatem IA em simpósio no IGHB

Siga o A TARDE no Google

A crescente presença da IA nos mais diversos setores da sociedade será tema do simpósio “Fronteiras Digitais: Inteligência Artificial, Direito e a Sociedade do Futuro”, nesta quinta-feira, às 17h, no IGHB.

O encontro reunirá juristas, magistrados, advogados, pesquisadores e profissionais de tecnologia para discutir a aplicação da formidável ferramenta nos processos judiciais com o objetivo de reduzir a lentidão nos julgamentos e aprimorar a prestação jurisdicional.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora os avanços tecnológicos já permitam a utilização de ferramentas na análise de processos, organização de informações, pesquisas jurisprudenciais e gestão de demandas, ainda são muitos os desafios no cotidiano da magistratura.

Estão confirmados Joaci Góes, Afrânio Pedreira de Oliveira Junior, Ednalva Sampaio e Pedro Rogério Castro Godinho. Os debates contarão com Newton Cleyde Alves Peixoto, Sílvia Cerqueira, Ricardo Nogueira e Durval Ramos Neto.

Segundo o eminente jurista Durval Ramos Neto, articulista d’A TARDE, questões relacionadas à capacitação, adaptação de rotinas e segurança jurídica seguem no centro do debate sobre a modernização do sistema de Justiça.

– A IA tem funcionado como uma mão na roda – afirma Durval Ramos Neto, aludindo ao avanço dos processos em meio ao “atoleiro” de demandas, como ilustra a expressão popular originária dos tempos das carroças, quando a roda emperrava e se precisava manuseá-la para fazer o veículo andar.

O simpósio pretende contribuir para a disseminação do conhecimento sobre as novas tecnologias por meio da troca de experiências entre profissionais das áreas jurídica e tecnológica.

ABRE ASPAS

“Foi uma honra mostrar a Lula como ele foi uma inspiração para muitos de nós para defender os trabalhadores, os que vivem em dificuldade. O senhor tem sido uma fonte de inspiração para todos nós”

Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, em troca de cumprimentos, ao receber líder brasileiro na cidade

Patrícia Paixão no Goethe

A exposição Dada a Natureza das Imagens Não se Exibem Fotos, de Patrícia Paixão, no Goethe-Institut Salvador, propõe uma reflexão sobre os mecanismos que moldam o olhar contemporâneo. Ao manipular registros da imprensa, do cinema e da pornografia, a artista tensiona os limites entre documento e ficção, confrontando o público com a saturação imagética e as estruturas de poder que atravessam a representação do feminino. Com texto crítico de Alejandra Muñoz, a mostra transforma o ato de ver em exercício político, ao escancarar as fronteiras entre erotismo, afeto e violência na sociedade atual.

POUCAS & BOAS

Uma audiência pública para debater a viabilidade e o planejamento das obras para duplicação da BR-020, acontecerá, amanhã, em Luís Eduardo Magalhães, a partir das 18h, no auditório da Cooperfarms. O trecho a ser impactado engloba 11 municípios nos estados de Goiás e Bahia, totalizando cerca de 569 km de extensão. Importante eixo de ligação entre o Centro-Oeste e o Nordeste do Brasil, a rodovia tem grande movimento de veículos de carga para o escoamento da produção agropecuária do oeste baiano e tem conexões com outras partes do País.

A quarta edição do Festival ‘Saúde e Imagem’ tem, hoje, a exibição do filme ‘A Cinco Passos de Você’, no Auditório 1 do Pavilhão de Aulas 1 do campus Reitor Edgard Santos da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), em Barreiras. Com entrada gratuita e sessões às 9h10 e às 15h, o projeto multidisciplinar na área da saúde, se estenderá até sexta-feira. Com filmes que abordam temáticas relacionadas à saúde humana, a atividade é coordenada pelos docentes do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde e conta com debates após a exibição das obras.