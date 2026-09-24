Festival na Vitória tem “Música para os olhos”

Siga o A TARDE no Google

O Cinema do Museu, no Corredor da Vitória (dentro do Museu Geológico) exibe hoje, às 19h, o documentário espanhol “La Marsellesa de los Borrachos”, dirigido por Pablo Gil Rituerto e Marco Flórez. Lançado em 2024, o filme integra a mostra “Música para os olhos”, vinculada ao festival internacional de documentário musical In-Edit.

Inspirado em uma expedição clandestina de jovens etnomusicólogos italianos durante a ditadura de Francisco Franco (Espanha), o documentário expõe formas de ação política representadas por manifestações culturais.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O filme revisita canções populares da resistência espanhola, combinando arquivos históricos e interpretações contemporâneas para refletir sobre memória, música e democracia.

Realizada pelo Instituto Cervantes Salvador, em parceria com o Cinematógrafo e o Circuito Saladearte, a programação reúne filmes do Brasil, Espanha e Estados Unidos, com mediação dos cineastas Camele Queiroz e Fabricio Ramos.

Entre os destaques estão a exibição dupla de “O Milagre do Candeal”, de Fernando Trueba, e o documentário baiano “Aleluia: O Canto Infinito do Tincoã”, de Tenille Bezerra.

– A mostra busca aproximar o público de Salvador do universo do In-Edit, articulando cinema, música e memória em diálogo com a riqueza cultural da Bahia – afirma David Ruiz López-Prisuelos, diretor do Instituto Cervantes.

A mostra, iniciada em 1º de setembro, segue até 8 de outubro, com sessões às quintas-feiras no Saladearte Cinema do Museu. A seleção inclui ainda obras articulando música, identidade e criação, como “El Canto de las Manos”, “Omega Wants to Dance” e “Sun Ra – Do the Impossible”. Mais informações: @institutocervantessalvador.

ABRE ASPAS

“Me parece que Lula foi um presidente muito bom (...) Não deve haver ingerência estrangeira em nenhuma eleição. De nenhum país. (...) Que brasileiras e brasileiros decidam livremente”

Claudia Sheinbaum, presidente do México, ao ser perguntada sobre ações dos EUA contra o Brasil

Primavera dos Museus

O Museu Geológico da Bahia integra a 20ª Primavera dos Museus com uma rica programação de exposições, palestras e cinema sob o tema “Museu para todas as Pessoas”. Após iniciar ações itinerantes e receber 30 alunos de Licenciatura Intercultural Indígena da Ufba para debate sobre geoética e visita guiada, o espaço exibe nesta quinta (25) os documentários “A Pedra que caiu do Céu”, às 10h, e “O Brasil da Pré-História: O mistério do Poço Azul”, às 14h. O encerramento ocorre no sábado, das 14h às 16h, com a atividade educativa “Garimpo: A busca das pedras preciosas”, voltada para crianças de até 10 anos.

POUCAS & BOAS

‘Algodão brasileiro: fibra natural. Uma jornada com propósito, qualidade e transparência’, é o tema do 15º Congresso Brasileiro do Algodão, que termina hoje em Belo Horizonte (MG), com participação dos cotonicultores da Bahia. Realizado pela Abrapa, o evento homenageou dentre outros, os ex-presidentes da Abapa, João Carlos Jacobsen Rodrigues e Júlio Cézar Busato. Gerente fitossanitário da Abapa, Giorge Gomes, participou do Hub Técnico de Entomologia, levando a experiência da Bahia para a discussão sobre os programas estaduais de controle do bicudo-do-algodoeiro.

Um Encontro Cultural movimentou a cidade de Ubaíra na manhã de ontem, reunindo secretários, diretores, gestores e fazedores de cultura dos 20 municípios da região, no Espaço do antigo Albatroz. A organização foi do Fórum Territorial de Cultura do Vale do Jiquiriçá (CultVale) para fomentar o diálogo e fortalecer as ações culturais, promovendo o compartilhamento das experiências desenvolvidas nas cidades e povoados. Um dos focos foi a valorização do forró nas festas juninas.