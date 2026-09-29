TEMPO PRESENTE
Estudante da Bahia é destaque na China
Confira a coluna Tempo Presente
Envergando a camisa do Senai Bahia, o estudante Leonardo Santos conquistou a Medalha de Excelência em Tecnologia da Água e o Prêmio de Sustentabilidade, reforçando o protagonismo baiano na WorldSkills Shanghai 2026.
O Brasil encerrou sua participação com um desempenho de destaque, ao comemorar o título de vice-campeão no certame, superado apenas pela seleção dona da casa – a China.
A delegação brasileira conquistou oito medalhas – duas de prata e seis de bronze – além de 29 medalhas de excelência, concedidas aos competidores de pontuação acima da média em suas categorias.
Com esse resultado, o país terminou em segundo lugar na classificação geral por pontos, atrás apenas da China: uma colocação para além de honrosa, suficiente na comprovação da eficiência e do talento de nossos representantes.
Realizada de 23 a 26 de setembro, a WorldSkills reuniu cerca de 1,4 mil competidores de 70 países, com disputas em 64 ocupações técnicas relacionadas a rotinas produtivas.
A delegação brasileira contou com 71 participantes, entre alunos e ex-alunos do Senai e do Senac, distribuídos em competições variadas individualmente ou em equipes.
A cerimônia de encerramento ocorreu na Mercedes-Benz Arena, em Xangai, onde foram anunciados os premiados em uma solenidade na qual o valor maior foi a confraternização.
O resultado confirma o Brasil como uma das principais potências mundiais na formação profissional, evidenciando a qualidade do ensino técnico e o impacto das instituições do Sistema S na preparação de jovens para o mercado de trabalho.
Leia Também:
ABRE ASPAS
“O pai disse que a CNBB é a parte podre da Igreja. Inclusive, vigiou bispos. Agora, o filho declara que ajudamos a divulgar fake news. Valei-nos, Mãe Aparecida! Que ninguém roube de nós a vontade de lutar pela justiça”
Dom Vicente Ferreira, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, sobre ataques de Flávio
Iniciação Científica do Sesi
As inscrições para a 3ª Feira Internacional de Iniciação Científica (Fenic), promovida pelo Sesi Bahia, terminam amanhã, às 18h. O evento, maior do segmento no Nordeste, ocorre de 10 a 12 de dezembro, em Salvador, reunindo alunos do 9º ano ao ensino médio e técnico. Professores e estudantes devem registrar seus projetos no site oficial. Afiliada à Febrace (USP) e à Mostratec, a Fenic acaba de se credenciar também à Genius Olympiad, nos EUA, tornando-se uma das três feiras brasileiras classificatórias para o prestigiado evento global. A iniciativa fortalece a cultura científica na educação básica.
POUCAS & BOAS
- Em Itabuna, o Dia “D” da Apropriação dos Dados, abre hoje uma importante etapa de análise dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) com a participação de todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino. O trabalho é gerenciado pela Coordenação da Educação Básica e se estende até o dia 1º de outubro. A iniciativa foca a promoção de uma análise dos indicadores educacionais de cada unidade escolar, com orientação do Ministério da Educação, da Undime e do Conselho Nacional dos Secretários de Educação.
- Ainda em Itabuna, os 28 anos de história do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães foram celebrados ontem com um evento realizado na área externa da unidade, em frente à estátua de Cristo, que foi instalada como parte das homenagens pelo aniversário. O hospital é administrado pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), que preparou uma programação com apresentações musicais, culto, homenagens e falas de autoridades.
- Na região do extremo oeste baiano 109 sojicultores já estão em plena atividade de semeadura prévia em caráter excepcional nas propriedades, o que representa uma área autorizada de aproximadamente 141 mil hectares. A antecipação do calendário teve à frente a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia e acontece com aval da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Por diferentes razões técnicas os produtores fizeram pedido para antecipar o plantio, cuja janela oficial começa no dia 08 de outubro. Na safra 2025/26 a região produziu mais de 9 milhões de toneladas do grão.