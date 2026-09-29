Estudante da Bahia é destaque na China

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Envergando a camisa do Senai Bahia, o estudante Leonardo Santos conquistou a Medalha de Excelência em Tecnologia da Água e o Prêmio de Sustentabilidade, reforçando o protagonismo baiano na WorldSkills Shanghai 2026.

O Brasil encerrou sua participação com um desempenho de destaque, ao comemorar o título de vice-campeão no certame, superado apenas pela seleção dona da casa – a China.

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A delegação brasileira conquistou oito medalhas – duas de prata e seis de bronze – além de 29 medalhas de excelência, concedidas aos competidores de pontuação acima da média em suas categorias.

Com esse resultado, o país terminou em segundo lugar na classificação geral por pontos, atrás apenas da China: uma colocação para além de honrosa, suficiente na comprovação da eficiência e do talento de nossos representantes.

Realizada de 23 a 26 de setembro, a WorldSkills reuniu cerca de 1,4 mil competidores de 70 países, com disputas em 64 ocupações técnicas relacionadas a rotinas produtivas.

A delegação brasileira contou com 71 participantes, entre alunos e ex-alunos do Senai e do Senac, distribuídos em competições variadas individualmente ou em equipes.

A cerimônia de encerramento ocorreu na Mercedes-Benz Arena, em Xangai, onde foram anunciados os premiados em uma solenidade na qual o valor maior foi a confraternização.

O resultado confirma o Brasil como uma das principais potências mundiais na formação profissional, evidenciando a qualidade do ensino técnico e o impacto das instituições do Sistema S na preparação de jovens para o mercado de trabalho.

ABRE ASPAS

“O pai disse que a CNBB é a parte podre da Igreja. Inclusive, vigiou bispos. Agora, o filho declara que ajudamos a divulgar fake news. Valei-nos, Mãe Aparecida! Que ninguém roube de nós a vontade de lutar pela justiça”

Dom Vicente Ferreira, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, sobre ataques de Flávio

Iniciação Científica do Sesi

As inscrições para a 3ª Feira Internacional de Iniciação Científica (Fenic), promovida pelo Sesi Bahia, terminam amanhã, às 18h. O evento, maior do segmento no Nordeste, ocorre de 10 a 12 de dezembro, em Salvador, reunindo alunos do 9º ano ao ensino médio e técnico. Professores e estudantes devem registrar seus projetos no site oficial. Afiliada à Febrace (USP) e à Mostratec, a Fenic acaba de se credenciar também à Genius Olympiad, nos EUA, tornando-se uma das três feiras brasileiras classificatórias para o prestigiado evento global. A iniciativa fortalece a cultura científica na educação básica.

POUCAS & BOAS

Em Itabuna, o Dia “D” da Apropriação dos Dados, abre hoje uma importante etapa de análise dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) com a participação de todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino. O trabalho é gerenciado pela Coordenação da Educação Básica e se estende até o dia 1º de outubro. A iniciativa foca a promoção de uma análise dos indicadores educacionais de cada unidade escolar, com orientação do Ministério da Educação, da Undime e do Conselho Nacional dos Secretários de Educação.

Ainda em Itabuna, os 28 anos de história do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães foram celebrados ontem com um evento realizado na área externa da unidade, em frente à estátua de Cristo, que foi instalada como parte das homenagens pelo aniversário. O hospital é administrado pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), que preparou uma programação com apresentações musicais, culto, homenagens e falas de autoridades.