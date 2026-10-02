Vitória Popular zela acervo digital do Leão

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Visando ampliar, pela internet, os meios de armazenar informações confiáveis sobre a história de 127 anos do Esporte Clube Vitória, um grupo de torcedores vem promovendo uma série de “lives” e “podcasts”.

Autodenominado “Vitória Frente Popular”, o ciber-time rubro-negro quer relembrar ídolos, batalhas e momentos inesquecíveis, distribuindo as pesquisas por cada uma das décadas do Leão.

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O programa Pod Pra Frente Vitória tem transmissão no YouTube, e convida rubro-negros de reconhecida capacidade e conhecimento da trajetória do clube, como Milton Filho e Franciel Cruz, para o jogo.

Depois de abordar a origem do clube, nascido para o cricket, e destacar o caráter multidesportivo, com a fundação das diversas federações baianas, a “live” mais recente contemplou “glórias e tempestades nas décadas de 1970 e 1980”.

- Os perfis associados ao @ecvpopular visam incentivar a participação do sócio torcedor no sentido de direcionar o caminho do clube, conhecendo o seu passado”, afirma o head Hugo Mattos.

Além de ter como prioridade o cuidado com o acervo, o “Vitória Frente Popular” pretende manter atualizado um perfil noticioso, acompanhando reuniões dos conselhos deliberativo e fiscal.

Entre os valores defendidos, a priori, estão a democracia – direito a voz e voto; popularização – ampliação da torcida; profissionalização – contratação por mérito e talento; e transparência – exibição de números das finanças.

Um estudo qualitativo das informações confiáveis coletadas pode ajudar a identificar valores tidos como constituintes da “essência” do “ser-Vitória”, saltando do gênero provisório “opinião” para o estatuto do “conhecimento”.

VENDA DE BRINQUEDOS

A perspectiva de crescimento de 1% nas vendas do comércio baiano durante o mês das crianças reflete a notável capacidade de resistência do consumo frente às adversidades macroeconómicas. Mesmo sob a pressão dos juros elevados e com os orçamentos familiares apertados, a manutenção das contratações em níveis historicamente favoráveis tem sustentado o movimento nas lojas. Para potencializar esses resultados e atrair os clientes diante da alta de 5,39% no preço dos brinquedos, a implementação de condições facilitadas de pagamento surge como um caminho essencial, como defende Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio-BA.

POUCAS & BOAS

O lançamento oficial das Rotas Especiais da Chapada Diamantina acontece hoje e deverá reunir agências, operadoras e parceiros do setor. O evento é organizado pela Agência de Desenvolvimento Territorial da Chapada Diamantina (Integra Chapada) instituição sem fins lucrativos e o Sebrae Bahia. A apresentação das novas rotas terá representantes da Secretaria de Turismo de Lençóis e de outros municípios da região e faz parte da programação da ABAV Expo 2026, em São Paulo, realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagem, que termina amanhã.

Na região sudoeste do estado ainda repercute a outorga do título de Doutor Honoris Causa a Elomar Figueira Mello, concedida em evento intimista pela Academia Conquistense de Letras (ACLetras). Denominada ‘Uma noite na taberna’, a cerimónia teve interpretação de textos literários, poesias e música, com participação ativa do multiartista homenageado, que recitou dentre outros, ‘Têmpora Labatur’, ‘Sidéria’ e ‘Paráfrase a Wamosi’, de sua autoria.