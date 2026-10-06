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Regata Lixo Zero sai de Humaitá dia 17

Confira a coluna Tempo Presente

Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Regata ocorre em outubro
Regata ocorre em outubro - Foto: Saveiro clube

O Saveiro Clube da Bahia está em contagem regressiva para a 49ª Regata da Primavera, pioneira competição náutica Lixo Zero do país. A prova ocorre em 17 de outubro, com inscrições abertas por link eletrônico.

O percurso de 18 milhas náuticas (cerca de 33 quilômetros), parte das águas da Ponta de Humaitá, em Salvador. Veleiros de Oceano, Monotipos e Saveiros Vela de Içar seguem pela orla histórica até Itaparica.

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A chegada ocorre em base náutica estruturada, tida como “paraíso da vela” devido a condição natural segura. O evento impulsiona turismo náutico, gerando emprego e renda em Salvador e Itaparica.

A expectativa é a de reunir mais de 80 embarcações da Bahia e de outros estados. A tradição náutica alia esporte, cultura e educação ambiental, deixando legado de consciência e sustentabilidade.

A cerimônia de lançamento será amanhã, dia 7 de outubro, às 19h30, no Museu do Mar Aleixo Belov. O comodoro Antônio Matias recebe Marinha, Estado, prefeituras, Associação Náutica, patrocinadores e apoiadores.

Mulheres no timão – A Ação Lixo Zero ocorre via projeto Mulheres no Timão, com Vegah Educação Ecossistêmica e Compostar. todo resíduo a bordo e na premiação passa por coleta seletiva e o material orgânico vai para compostagem.

Antes da regata, palestras em escolas públicas da Ribeira, em Salvador, e em Itaparica, envolvem alunos de idades diversas. Iniciativa promove respeito à natureza e boa convivência com o mar.

A programação começa às 11h com concentração e check-in; largadas às 12h e 12h15, chegada prevista às 15h30. Em terra, jantar e show com Léo Barbosa, premiação, Banda Dialeto e encerramento às 23h.

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ABRE ASPAS

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Reciclagem em Itaparica

O Colégio Municipal Telma Régis de Andrade, em Vera Cruz, Ilha de Itaparica, iniciou o Projeto Pen Tamp em parceria com o Village Itaparica para promover profunda educação socioambiental e prática de economia circular. A iniciativa engaja estudantes na coleta contínua de tampinhas e lacres de metal, premiando cada lote de 30 itens limpos entregues. O material é transformado em móveis utilitários na Oficina de Transformação de Plástico do empreendimento ou destinado a catadores associados, unindo de forma exemplar a sustentabilidade ecológica, o apoio comunitário e a geração de renda local na região.

POUCAS & BOAS

  • Uma equipe da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) representou os produtores do estado durante o Global Agribusiness Festival (GAFFFF), em São Paulo, considerado o maior festival de cultura agro do mundo. O grupo foi liderado pela diretora financeira, Cristina Gross e pelo diretor de Sustentabilidade, Luiz Pradella. Dentre outras participações, a equipe entregou convites para autoridades do agronegócio nacional para a participação no Fórum de Irrigação da Bahia (FIBA), que acontecerá entre os dias 27 e 28 de novembro.
  • Os 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Desenho da Universidade Estadual de Feira de Santana serão celebrados a partir de hoje com o 20º Seminário do Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade (PPGDCI) e o 9º Colóquio Internacional sobre Desenho. Com o tema ‘20 anos produzindo conhecimento e visualidades, preservando memórias, culturas e histórias’, os eventos terminam dia 9 de outubro e vão ocupar diferentes espaços da universidade. Novidade deste ano, a 1ª Feira de Livros Infantis (FLI.UEFS) acontece na sexta-feira.
  • Sob o tema central ‘Palavra que re(existe)’ começa hoje a Semana de Letras – Estação Baiana, no Campus IX da Universidade Estadual de Bahia, em Barreiras. Dentro da programação de hoje a mesa-redonda ‘Literatura do Oeste: escritos, memórias e experiências!’, reunirá cinco escritores membros da Academia Barreirense de Letras (ABL), com mediação do professor Nelson Teixeira Júnior (Uneb). O encontro será no auditório da universidade a partir das 17h15.
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