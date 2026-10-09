Flávio Bolsonaro pode ter candidatura cassada por aliança com Marçal

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) pode ter sua candidatura à presidência da República cassada por uma série de irregularidades no uso de perfis nas redes sociais do coach Pablo Marçal, integrante da sua campanha eleitoral.

A possibilidade foi aberta a partir de uma ação judicial eleitoral (Aije) protocolada pelo PT no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que acusa o perfil de Marçal no Instagram de disseminar as chamadas fake news, além de apontar o uso do site B22Token de ofertar criptomoedas para quem compartilhar a mensagem B22.

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"As estratégias adotadas e que são combatidas na ação são uma repetição daquilo que Pablo Marçal já fez na eleição 2024: utilização de ampla penetração nas redes sociais para disseminar desinformação e deep fakes", aponta um dos advogados do PT na ação apresentada.

Flávio Bolsonaro foge de aliança com Pablo Marçal

Ao jornal Folha de S. Paulo, Flávio Bolsonaro negou a participação de Pablo Marçal na sua campanha presidencial, afirmando que o influenciador e empresário, que ensaiou uma candidatura ao Planalto, é apenas um apoiador político.

"Pablo Marçal não integra a estrutura da campanha de Flávio Bolsonaro, é um apoiador político publicamente declarado”, respondeu a campanha de Flávio Bolsonaro.