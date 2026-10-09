ELEIÇÕES 2026
Nikolas Ferreira x Ana Elisa: troca de ofensas entre deputados agita 2° turno
Deputada do PT acusou o parlamentar do PL de divulgar informação falsa
Os dois deputados federais mais votados de Minas Gerais, Ana Elisa (PT-MG) e Nikolas Ferreira (PL-MG), protagonizaram uma troca de ataques nas redes sociais na quinta-feira, 8, em meio a disputa acirrada entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.
O confronto começou após Nikolas compartilhar uma imagem que atribuía à petista uma publicação de 2022 em que ela supostamente teria pedido a Lula o fechamento de igrejas.
Ao divulgar a imagem, Nikolas escreveu: “já virei voto demais com isso aqui”.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Ana Elisa acusou o parlamentar de divulgar uma informação falsa e relacionou o episódio ao trabalho que vem realizando para ampliar a presença digital da campanha de Lula.
“E o garotão de Brasília já começou a se incomodar com o fato do crescimento da campanha do presidente Lula. Já pensou se nós não estivéssemos trabalhando?”, afirmou.
Ana Elisa também anunciou que levará o caso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“Vou mandar para o Tribunal Superior Eleitoral, porque fake news é crime eleitoral. Nós precisamos suspender a sua diplomação”, disse a petista.
Polêmica de Nikolas Ferreira com Nossa Senhora
Ainda em resposta a Nikolas, Ana Elisa retomou uma antiga controvérsia envolvendo uma publicação atribuída ao bolsonarista sobre a Virgem Maria.
“Nikolas, quero dizer que o seu tweet dizendo que Nossa Senhora foi estuprada saiu do seu perfil. Esse tweet aí, você sabe que não saiu, mas eu vou te mostrar o que é trabalho a partir do ano que vem”, afirmou.
Em outro trecho do vídeo, a petista questionou como o deputado explicaria o conteúdo aos católicos.
“Como que você vai se explicar para os católicos dizendo que Nossa Senhora foi estuprada? A Virgem Maria foi estuprada? Esse é o tipo de decoro de um deputado federal?”, questionou.
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Eleições históricas: Ana Elisa e Nikolas Ferreira são deputados mais votados em MG
Na disputa por vagas na Câmara dos Deputados em Minas Gerais, Nikolas Ferreira e Ana Elisa se destacaram pelo número de votos recebidos:
- Nikolas Ferreira: recebeu 3.119.318 votos (27,41% dos votos válidos) e foi reeleito como o deputado federal mais votado do país;
- Ana Elisa: recebeu 524.219 votos (4,61% dos votos válidos) e foi eleita como a segunda mais votada de Minas Gerais.