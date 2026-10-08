Flávio Bolsonaro estará em Salvador em caminhada com a oposição na próxima semana

Candidato à Presidência no segundo turno contra Lula (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL) realizará uma caminhada no dia 16 de outubro em Salvador. A concentração do ato será no Clube Espanhol, em Ondina.

O candidato do PL conta com apoio de João Roma, ACM Neto, derrotados nas eleições estaduais, além do prefeito Bruno Reis.

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Esse será o primeira ato bolsonarista na Bahia após a oficialização do apoio de ACM Neto (União Brasil) à sua candidatura de Flávio para Presidência. O senador, inclusive, deve fazer o mesmo trajeto que Lula fez quando esteve em Salvador, no sentido contrário do Carnaval.

A vinda de Flávio a Salvador foi antecipada na quarta pelo vice dele na chapa, Alfredo Gaspar, que afirmou que o candidato também deverá cumprir agendas em outros estados da região.

“Eu acho muito importante esse apoio do ACM Neto e do seu grupo político na Bahia, porque nós vamos ter a oportunidade de levar uma mensagem de prosperidade ao maior número de pessoas possível. Em breve, o presidente Flávio Bolsonaro fará algumas agendas na Bahia. Nordeste votou menos no Lula e aumentou a votação do presidente Flávio Bolsonaro”, afirmou.



Apoio de Neto e Bruno

Na quarta-feira, 7, Flávio recebeu o apoio público do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e do atual gestor da capital baiana, Bruno Reis, em Brasília, para o segundo turno da eleição presidencial. Os dois seguiram a orientação do partido, o União Progressista, de fechar questão em torno do apoio ao senador na disputa pelo Palácio do Planalto.