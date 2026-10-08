Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro estará em Salvador em caminhada com a oposição na próxima semana

Candidato à Presidência conta com apoio de João Roma, ACM Neto e Bruno Reis no 2º turno

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Flávio Bolsonaro estará em Salvador em caminhada com a oposição na próxima semana
Foto: Vittor Sales
Eleições 2026

Candidato à Presidência no segundo turno contra Lula (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL) realizará uma caminhada no dia 16 de outubro em Salvador. A concentração do ato será no Clube Espanhol, em Ondina.

O candidato do PL conta com apoio de João Roma, ACM Neto, derrotados nas eleições estaduais, além do prefeito Bruno Reis. 

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Aposta de Lula para o 2º turno revela plano para desmascarar Flávio
Aposta de Lula para o 2º turno revela plano para desmascarar Flávio imagem

ALERTA

Vitória de Flávio Bolsonaro ameaça o cinema brasileiro, alerta Variety
Vitória de Flávio Bolsonaro ameaça o cinema brasileiro, alerta Variety imagem

ELEIÇÕES 2026

Saiba quantos votos por urna Lula precisa para superar Flávio Bolsonaro
Saiba quantos votos por urna Lula precisa para superar Flávio Bolsonaro imagem

Esse será o primeira ato bolsonarista na Bahia após a oficialização do apoio de ACM Neto (União Brasil) à sua candidatura de Flávio para Presidência. O senador, inclusive, deve fazer o mesmo trajeto que Lula fez quando esteve em Salvador, no sentido contrário do Carnaval.

A vinda de Flávio a Salvador foi antecipada na quarta pelo vice dele na chapa, Alfredo Gaspar, que afirmou que o candidato também deverá cumprir agendas em outros estados da região.

“Eu acho muito importante esse apoio do ACM Neto e do seu grupo político na Bahia, porque nós vamos ter a oportunidade de levar uma mensagem de prosperidade ao maior número de pessoas possível. Em breve, o presidente Flávio Bolsonaro fará algumas agendas na Bahia. Nordeste votou menos no Lula e aumentou a votação do presidente Flávio Bolsonaro”, afirmou.

Apoio de Neto e Bruno

Na quarta-feira, 7, Flávio recebeu o apoio público do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e do atual gestor da capital baiana, Bruno Reis, em Brasília, para o segundo turno da eleição presidencial. Os dois seguiram a orientação do partido, o União Progressista, de fechar questão em torno do apoio ao senador na disputa pelo Palácio do Planalto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas