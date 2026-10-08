Saiba quantos votos por urna Lula precisa para superar Flávio Bolsonaro

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Para alcançar e superar o total de votos obtido por Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das Eleições de 2026, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisaria de uma média de 4,45 votos adicionais em cada urna eletrônica em uso no país.

A diferença final entre os dois primeiros colocados foi de 2.224.965 votos. A Justiça Eleitoral utilizou 499.248 urnas nas seções eleitorais durante a votação do dia 4 de outubro.

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Média por urna no primeiro turno

Diferença total de votos : 2.224.965 votos

: 2.224.965 votos Votos para ultrapassar o adversário : 2.224.966 votos

: 2.224.966 votos Urnas em funcionamento nas seções : 499.248 equipamentos

: 499.248 equipamentos Média matemática necessária : 4,45 votos a mais por urna

Raio-x do parque tecnológico e do comparecimento

Do total de 563.910 urnas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, cerca de 64,6 mil ficaram reservadas para contingência em caso de falhas técnicas.

O pleito registrou 125,3 milhões de comparecimentos e uma abstenção de 21,08%, o equivalente a 33.469.244 eleitores ausentes.

Fonte dos dados

Todos os dados estatísticos, números sobre o parque tecnológico de urnas eletrônicas, índices de abstenção e a contagem oficial de votos apurados no primeiro turno das Eleições de 2026 foram obtidos diretamente junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).