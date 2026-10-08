ELEIÇÕES 2026
Após dura derrota nas urnas, Zema sinaliza afastamento da política
Ex-governador de Minas Gerais ficou em 6° lugar na disputa presidencial
Candidato derrotado à Presidência da República nas eleições de 2026, Romeu Zema (Novo) indicou a aliados que pretende se afastar da política por um período. A possibilidade, porém, já havia sido anunciada publicamente pelo ex-governador antes do primeiro turno.
Em entrevista ao SBT, Zema afirmou que, caso não fosse eleito, pretendia ficar afastado da política “por um bom tempo” para retomar compromissos pessoais e ampliar a convivência com os pais e os filhos.
A avaliação, segundo informações da CNN Brasil, é de que Zema deixou de ser um “outsider” da política, mas nunca teria assumido de fato o perfil de político.
Por isso, não estaria disposto a assumir novos cargos no Executivo estadual ou municipal.
Dura derrota nas urnas
Depois de governar Minas Gerais por dois mandatos e deixar o cargo para disputar o Palácio do Planalto, Zema terminou o primeiro turno das eleições presidenciais em sexto lugar, com 0,27% dos votos válidos.
O ex-governador recebeu cerca de 326 mil votos em todo o país.
O resultado contrasta com a trajetória eleitoral construída por Zema em Minas.
Em 2022, ele foi reeleito governador ainda no primeiro turno, com mais de 6 milhões de votos, o equivalente a 56,18% dos votos válidos.
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Apoio a Flávio Bolsonaro
Após o primeiro turno, Zema declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), que terminou a primeira etapa da eleição à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Flávio Bolsonaro teve 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula registrou 45,16%.