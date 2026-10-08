Aposta de Lula para o 2º turno revela plano para desmascarar Flávio

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) defendeu, nesta quinta-feira, 8, que a campanha do presidente Lula (PT) use as redes sociais para apresentar aos eleitores informações sobre o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro.

Entre os temas que, segundo ela, devem ser abordados estão acusações já feitas contra o senador, como o caso das “rachadinhas”, e sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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Vamos mostrar quem é Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Caso ele seja presidente, essa é nossa última chance de tirar o bolsonarismo do poder. Se eles ganharem, vão ficar anos no poder e vão instalar um golpe. Eles já estão anunciando isso

Campanha aposta nas redes sociais

A deputada avaliou que o segundo turno está sendo marcado pela disputa em torno da imagem dos candidatos e afirmou que gostaria de ver uma discussão mais concentrada em propostas de governo. Para ela, porém, as plataformas digitais terão papel importante na busca por votos.

Nesta semana, Ana Elisa, outros deputados eleitos e influenciadores participaram de reuniões com integrantes da campanha de Lula para discutir uma força-tarefa nas redes sociais.

Segundo a deputada, a estratégia busca ampliar o alcance do conteúdo produzido pela campanha, principalmente em Minas Gerais e no Nordeste.

Busca por eleitores de Renan Santos

Ana Elisa também defendeu a busca por eleitores que votaram em Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) no primeiro turno. Na avaliação dela, parte dos eleitores de Renan pode migrar para Lula, já que o candidato fez críticas a Flávio Bolsonaro durante a primeira etapa da eleição.

Renan Santos não declarou apoio oficial a Lula, mas tem feito publicações nas redes sociais que, segundo a deputada, são interpretadas por parte de seus seguidores como uma sinalização favorável ao petista. Entre os conteúdos publicados estão referências a livros de autores ligados à esquerda.

Estratégia mira direita não bolsonarista

Em relação aos eleitores de Ronaldo Caiado, Ana Elisa afirmou que a campanha deve dialogar com setores da direita que não se identificam com o bolsonarismo. Para ela, existe uma divisão dentro do campo político de direita que pode ser explorada pela campanha de Lula.

Nesta quinta-feira, a deputada publicou um vídeo direcionado a esse eleitorado. A estratégia, segundo ela, busca ampliar o diálogo com eleitores que se identificam com a direita, mas não apoiam o bolsonarismo.

Abstenções exigem análise, diz deputada

A deputada também avaliou que os votos em branco e as abstenções não devem ser tratados automaticamente como um grupo disponível para Lula. Segundo ela, é necessário identificar o perfil dessas pessoas antes de definir uma estratégia para tentar conquistar esses eleitores.

Ana Elisa afirmou que o número de abstenções costuma ser elevado nas eleições brasileiras e que parte desses eleitores pode ter identificação com diferentes correntes políticas. Por isso, na avaliação dela, a campanha precisa entender esse eleitorado antes de direcionar ações específicas.