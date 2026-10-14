MEDO?
VÍDEO: Flávio confirma presença em debate após pressão de Lula
Candidato à Presidência já havia mudado de ideia sobre PEC do fim da escala 6x1
O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, confirmou nesta quarta-feira, 14, que participará do debate presidencial promovido pela TV Bandeirantes, marcado para o próximo domingo, 18.
Na terça-feira, 13, o senador havia afirmado que não compareceria ao encontro.
Em publicação nas redes sociais (veja vídeo abaixo), Flávio disse que decidiu ir ao debate após o presidente Lula (PT) confirmar presença. O senador dirigiu a declaração ao adversário e afirmou que pretende confrontá-lo durante o programa.
“Bastou eu falar que eu não ia no debate da Band para você no minuto seguinte falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse. Vou estar lá, para esfregar a verdade na sua cara”, declarou Flávio.
Band manteria debate mesmo sem um dos candidatos
A campanha de Lula já havia confirmado a participação do presidente no encontro. A Band informou que manterá a realização do debate mesmo que um dos candidatos não compareça. Nesse caso, o púlpito do ausente ficará vazio.
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O encontro será o primeiro debate entre os dois candidatos no segundo turno da disputa presidencial, após ambos não participarem de debates durante a primeira etapa da eleição.
Lula e Flávio ficaram fora dos debates no primeiro turno
Durante o primeiro turno, Flávio Bolsonaro alegava que a ausência de Lula inviabilizava um confronto direto entre os dois. O presidente, por sua vez, afirmava que participar de debates com vários adversários poderia expô-lo a ataques de diferentes candidatos.
Agora, os dois disputam o segundo turno após Flávio terminar a primeira etapa da eleição com 47% dos votos, contra 45% de Lula.
Lula confirma presença em 1° debate e desafia Flávio Bolsonaro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, confirmou que participará do debate da TV Band no próximo domingo, 18, às 20h.
Em publicação nas redes sociais na terça-feira, 13, o petista ainda desafiou o adversário Flávio Bolsonaro (PL) a participar do primeiro debate eleitoral antes do segundo turno.
“Domingo estarei no debate da Band, espero que meu adversário compareça para que a gente possa fazer com que o povo tenha conhecimento da diferença de programa, da diferença de candidatura. Eu estarei lá”, afirmou o presidente.
Escala 6x1: Flávio Bolsonaro muda de ideia a poucos dias da eleição
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, também declarou na terça-feira, 13, que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.
A mudança de posicionamento ocorre após o parlamentar criticar o texto em discussão no Senado e defender uma alternativa baseada na negociação entre empregadores e trabalhadores.
Flávio se manifestou após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre em regime domiciliar a pena de prisão por tentativa de golpe de Estado. O senador vinha sendo cobrado pelo presidente Lula (PT), seu adversário na disputa presidencial, a apresentar uma posição sobre o tema.
“Eu estou rodando o Brasil. A maioria dos trabalhadores quer o fim da 6x1. Vou votar a favor do fim da 6x1, mas a gente defende algo ainda melhor, sempre”, declarou Flávio em entrevista após a visita.