Jerônimo Rodrigues reúne prefeitos para ampliar votos a Lula na Bahia

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O governador reeleito, Jerônimo Rodrigues (PT), vai reunir prefeitos e ex-prefeitos na tarde desta quarta-feira, 14, em Salvador, para tentar ampliar a votação do presidente Lula (PT) na Bahia e reduzir o número de abstenção de votos registrado no 1º turno.

A mobilização, que será realizada no Comitê Central da campanha, no Wet Eventos, às 16h, faz parte da estratégia da sigla para tornar o petista vitorioso no dia 25 de outubro. Jerônimo, inclusive, vem acompanhando a agenda do candidato à reeleição, a exemplo do ato na Avenida Paulista.

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Durante o encontro, o presidente Lula (PT) deve fazer uma aparição por meio de videoconferência, conforme anunciado pela equipe do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Abstenção na Bahia: 2,2 milhões de baianos não foram votar no 1º turno

No primeiro turno, 19,97% dos eleitores baianos não foram votar, o que representa mais de 2,2 milhões de pessoas. O índice ficou acima da média do Nordeste, de 18,36%, e abaixo da nacional, de 21,07%, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lula recebeu 66,17% dos votos na Bahia

A Bahia é um dos principais redutos de Lula, que recebeu 66,17% dos votos válidos no estado, o que representa mais de 5,6 milhões de votos. O petista venceu em 413 dos 417 municípios baianos.

Quais cidades da Bahia Lula não ganhou?

O candidato à reeleição perdeu apenas em quatro cidades na Bahia, são elas:

Luis Eduardo Magalhães;

Buerarema;

Itamaraju;

Teixeira de Freitas.

Lula x Flávio Bolsonaro: veja resultado do 1º turno

Já no Brasil, Lula terminou o primeiro turno com 45,16%, atrás de Flávio Bolsonaro (PL), que teve 47,03%.