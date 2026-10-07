Jerônimo Rodrigues comenta apoio de ACM Neto a Flavio Bolsonaro: “Vai perder de novo”

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O governador reeleito, Jerônimo Rodrigues (PT), reagiu na tarde desta quarta-feira, 7, ao anúncio do apoio do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no 2º turno da disputa à Presidência da República. A novidade foi anunciada durante coletiva de imprensa, nesta manhã, em Brasília.

Rival histórico de Neto, Jerônimo usou as redes sociais para criticar a nova aliança. Além disso, o petista ainda projetou uma nova derrota eleitoral ao vice-presidente do União Brasil.

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"Como sempre soubemos e dissemos, a neutralidade era oportunismo eleitoral e propaganda enganosa. O candidato dele sempre foi Flávio Bolsonaro. Perdeu pra mim e vai perder novamente, pois a Bahia dará uma votação histórica a Lula", escreveu o petista.

Como sempre soubemos e dissemos, a neutralidade era oportunismo eleitoral e propaganda enganosa. O candidato dele sempre foi Flávio Bolsonaro. Perdeu pra mim e vai perder novamente, pois a Bahia dará uma votação histórica a Lula. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) October 7, 2026

ACM Neto anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no 2° turno das eleições

Em Brasília, o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto (União Brasil), declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa ao Planalto, que será decidida no dia 25 de outubro.

"Todos nós do União Brasil fechamos questão em torno do apoio à candidatura de Flávio à Presidência. Falo também aqui em nome do quarto maior colégio eleitoral do Brasil, que é a Bahia”, disse ACM Neto.

Neto, inclusive, já havia sinalizado a possibilidade de caminhar com a oposição na nova disputa, durante coletiva de imprensa, no último domingo, 4, em Salvador. A declaração foi dada após a sua derrota nas urnas para Jerônimo Rodrigues (PT).

"Não há futuro a falar. Temos que falar do presente. O presente é disputar as eleições neste segundo turno no Brasil. Não vou antecipar aqui porque tenho que conversar com o meu partido, mas eu vejo um horizonte muito claro de mudança no Brasil", disse o líder da oposição.

ACM Neto x Jerônimo Rodrigues: veja resultado das eleições de 2026

Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito governador da Bahia no primeiro turno das eleições do Palácio de Ondina, neste domingo, 4. Ele recebeu 55,80% dos votos válidos e garantiu mais quatro anos de mandato a partir de 2027.

O seu principal adversário nas urnas, ACM Neto (União), teve 43,72% dos votos, nas duas vezes em que se enfrentaram em uma eleição, o petista sagrou-se vencedor nas duas.

