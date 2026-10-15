POLÍCIA
Idoso com dificuldade de locomoção vivia em cárcere privado
O homem relatou que passava as noites trancado em um ferro-velho
Um idoso com dificuldade de locomoção foi identificado em uma possível situação de cárcere privado durante uma operação policial em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 15.
Segundo a Polícia Militar, o homem relatou que passava as noites trancado em um ferro-velho localizado na Ladeira da Preguiça, no Centro da capital baiana.
Caso foi encaminhado à polícia
Após a identificação da possível vítima, o idoso e o proprietário do estabelecimento foram encaminhados à Delegacia do Idoso para prestar esclarecimentos. A suspeita deverá ser apurada pelas autoridades.
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Fiscalização em ferros-velhos
A ocorrência foi identificada durante uma operação coordenada pelo 18º Batalhão da Polícia Militar (18º BPM), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Guarda Civil Municipal.
A ação inclui vistorias para verificar a regularidade dos materiais comercializados e identificar possíveis irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados.
De acordo com a comandante do 18º BPM, tenente-coronel Cláudia Mara, as equipes intensificaram as ações para reforçar a ordem pública.
A oficial também destacou a importância das denúncias da população sobre pichações atribuídas a grupos criminosos e outras práticas ilícitas.
A operação integra as ações de segurança e fiscalização realizadas em Salvador, com atuação conjunta entre a Polícia Militar e os órgãos municipais.