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Idoso com dificuldade de locomoção vivia em cárcere privado

O homem relatou que passava as noites trancado em um ferro-velho

Evellyn Teixeira
Por
Um idoso com dificuldade de locomoção foi identificado em uma possível situação de cárcere privado
Um idoso com dificuldade de locomoção foi identificado em uma possível situação de cárcere privado - Foto: 18º Batalhão/ PMBA

Um idoso com dificuldade de locomoção foi identificado em uma possível situação de cárcere privado durante uma operação policial em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 15.

Segundo a Polícia Militar, o homem relatou que passava as noites trancado em um ferro-velho localizado na Ladeira da Preguiça, no Centro da capital baiana.

Caso foi encaminhado à polícia

Após a identificação da possível vítima, o idoso e o proprietário do estabelecimento foram encaminhados à Delegacia do Idoso para prestar esclarecimentos. A suspeita deverá ser apurada pelas autoridades.

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Fiscalização em ferros-velhos

A ocorrência foi identificada durante uma operação coordenada pelo 18º Batalhão da Polícia Militar (18º BPM), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Guarda Civil Municipal.

A ação inclui vistorias para verificar a regularidade dos materiais comercializados e identificar possíveis irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados.

De acordo com a comandante do 18º BPM, tenente-coronel Cláudia Mara, as equipes intensificaram as ações para reforçar a ordem pública.

A oficial também destacou a importância das denúncias da população sobre pichações atribuídas a grupos criminosos e outras práticas ilícitas.

A operação integra as ações de segurança e fiscalização realizadas em Salvador, com atuação conjunta entre a Polícia Militar e os órgãos municipais.

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polícia militar Salvador

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